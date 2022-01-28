Теплый бутерброд с авокадо и тунцом на завтрак за 2 минуты
Если вы хотите приготовить очень быстро завтрак, идеальными вариантом будет: овсянка, сырники, запеканка, ленивые вареники, а также – пицца на сковороде, яичница, горячие бутерброды и сэндвичи.
Редакция FoodOboz выбрала для вас именно такой – идеальный вариант вкусного и сытного блюда для завтрака – теплый бутерброд с тунцом, рецепт которого был опубликован в Telegram-канале "Быстрые рецепты".
Ингредиенты:
хлеб – 4 кусочка на 2
бутерброда
творожный сыр – 2-3 ст. л.
авокадо – 1/2 шт.
тунец – 50 г
огурец – 1 шт.
базилик/руккола – 10 г
Способ приготовления:
1. Порежьте хлеб.
2. Намажьте его творожным сыром.
3. Порежьте авокадо тонкими слайсами и выложите на сыр.
4. Сверху тунец.
5. Огурец помойте и порежьте кольцами, выложите на тунец.
6. Сверху положите базилик или рукколу.
7. Накройте вторым куском хлеба, хорошо прижмите и разрежьте пополам.
8. Положите на тарелку и отправьте на 30 секунд в микроволновку.
Бутерброд получится очень вкусным и сытным, будет очень вкусно еще со свежими овощами и яйцом-пашот.
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