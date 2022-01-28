Теплый бутерброд с авокадо и тунцом на завтрак за 2 минуты

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,1 т.
Вкусный бутерброд с авокадо

Если вы хотите приготовить очень быстро завтрак, идеальными вариантом будет: овсянка, сырники, запеканка, ленивые вареники, а также – пицца на сковороде, яичница, горячие бутерброды и сэндвичи.

Редакция FoodOboz выбрала для вас именно такой – идеальный вариант вкусного и сытного блюда для завтрака – теплый бутерброд с тунцом, рецепт которого был опубликован в Telegram-канале "Быстрые рецепты".

Ингредиенты:

  • хлеб – 4 кусочка на 2

    бутерброда

Хлеб для бутербродов
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  • творожный сыр – 2-3 ст. л.

  • авокадо – 1/2 шт.

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Авокдао для бутербородов

  • тунец – 50 г

  • огурец – 1 шт.

  • базилик/руккола – 10 г

Способ приготовления:

1. Порежьте хлеб.

Вкусные бутерброды с авокадо и рыбой

2. Намажьте его творожным сыром.

3. Порежьте авокадо тонкими слайсами и выложите на сыр.

4. Сверху тунец.

Бутерброд с авокадо

5. Огурец помойте и порежьте кольцами, выложите на тунец.

6. Сверху положите базилик или рукколу.

7. Накройте вторым куском хлеба, хорошо прижмите и разрежьте пополам.

С чем приготовить бутерброды

8. Положите на тарелку и отправьте на 30 секунд в микроволновку.

Бутерброд получится очень вкусным и сытным, будет очень вкусно еще со свежими овощами и яйцом-пашот.

Вкусные бутерброды с авокадо

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