Теплый бутерброд с авокадо и тунцом на завтрак за 2 минуты

Если вы хотите приготовить очень быстро завтрак, идеальными вариантом будет: овсянка, сырники, запеканка, ленивые вареники, а также – пицца на сковороде, яичница, горячие бутерброды и сэндвичи.

Редакция FoodOboz выбрала для вас именно такой – идеальный вариант вкусного и сытного блюда для завтрака – теплый бутерброд с тунцом, рецепт которого был опубликован в Telegram-канале "Быстрые рецепты".

Ингредиенты:

хлеб – 4 кусочка на 2 бутерброда

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творожный сыр – 2-3 ст. л.

авокадо – 1/2 шт. ​​​​​​​

тунец – 50 г

огурец – 1 шт.

базилик/руккола – 10 г

Способ приготовления:

1. Порежьте хлеб.

2. Намажьте его творожным сыром.

3. Порежьте авокадо тонкими слайсами и выложите на сыр.

4. Сверху тунец.

5. Огурец помойте и порежьте кольцами, выложите на тунец.

6. Сверху положите базилик или рукколу.

7. Накройте вторым куском хлеба, хорошо прижмите и разрежьте пополам.

8. Положите на тарелку и отправьте на 30 секунд в микроволновку.

Бутерброд получится очень вкусным и сытным, будет очень вкусно еще со свежими овощами и яйцом-пашот.

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