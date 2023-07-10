Теплый кабачковый салат с апельсиновой заправкой для легкого ужина: рецепт пикантного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Теплый кабачковый салат с апельсиновой заправкой для легкого ужина: рецепт пикантного блюда

Из кабачка можно готовить не только закуски на зиму, но еще и вкусные салаты и рагу. А также кабачки можно жарить в муке, готовить на гриле, запекать в духовке и фаршировать. 

Как быстро приготовить вкусный салат из кабачков

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного теплого салата из кабачков, с вкусным апельсиновым соусом. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • листья салата – 100 г
  • сыр халуми
  • кабачок – 1 шт. 
  • редис, но можно огурцы 
  • помидоры – 3 шт.

Для соуса:

  • сок половины апельсина
  • цедра половины апельсина без белой кожуры
  • масло растительное – 4 ст. л. 
  • соевый соус – 3 ст. л.  
  • сладкая горчица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Соус: смешать составляющие соуса и дать ему постоять. 

Соус для салата

2. Кабачки порежьте кружочками и поджарьте до золотистости с солью и черным перцем.

Кабачки для салата

3. Пожарьте сыр с сухим чесноком и травами. Жарьте примерно 1-2 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки. Сыр мгновенно приобретает особую упругую текстуру, такую не дает ни один другой.

Сыр для блюда

4. Соберите салат: выложите все овощи на блюдо, сверху полейте соусом и можно есть! 

Готовый салат

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