Из кабачка можно готовить не только закуски на зиму, но еще и вкусные салаты и рагу. А также кабачки можно жарить в муке, готовить на гриле, запекать в духовке и фаршировать.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного теплого салата из кабачков, с вкусным апельсиновым соусом.

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Ингредиенты:

листья салата – 100 г

сыр халуми

кабачок – 1 шт.

редис, но можно огурцы

помидоры – 3 шт.

Для соуса:

сок половины апельсина

цедра половины апельсина без белой кожуры

масло растительное – 4 ст. л.

соевый соус – 3 ст. л.

сладкая горчица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Соус: смешать составляющие соуса и дать ему постоять.

2. Кабачки порежьте кружочками и поджарьте до золотистости с солью и черным перцем.

3. Пожарьте сыр с сухим чесноком и травами. Жарьте примерно 1-2 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки. Сыр мгновенно приобретает особую упругую текстуру, такую не дает ни один другой.

4. Соберите салат: выложите все овощи на блюдо, сверху полейте соусом и можно есть!

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