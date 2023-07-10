Теплый кабачковый салат с апельсиновой заправкой для легкого ужина: рецепт пикантного блюда
Из кабачка можно готовить не только закуски на зиму, но еще и вкусные салаты и рагу. А также кабачки можно жарить в муке, готовить на гриле, запекать в духовке и фаршировать.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного теплого салата из кабачков, с вкусным апельсиновым соусом.
Ингредиенты:
- листья салата – 100 г
- сыр халуми
- кабачок – 1 шт.
- редис, но можно огурцы
- помидоры – 3 шт.
Для соуса:
- сок половины апельсина
- цедра половины апельсина без белой кожуры
- масло растительное – 4 ст. л.
- соевый соус – 3 ст. л.
- сладкая горчица – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Соус: смешать составляющие соуса и дать ему постоять.
2. Кабачки порежьте кружочками и поджарьте до золотистости с солью и черным перцем.
3. Пожарьте сыр с сухим чесноком и травами. Жарьте примерно 1-2 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки. Сыр мгновенно приобретает особую упругую текстуру, такую не дает ни один другой.
4. Соберите салат: выложите все овощи на блюдо, сверху полейте соусом и можно есть!
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