Теплый салат из картофеля и овощей: как приготовить сытное и полезное блюдо
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для ужина, идеальным овощем для этого будет полезный картофель, спаржа, томаты, лук. Из них можно приготовить полезный и сытный теплый салат.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из картофеля, со спаржей.
Ингредиенты:
- Картофель молодой – 500 г
- Спаржа – 400 г
- Лук фиолетовый – 1 шт (можно замариновать, будет еще вкуснее)
- Томаты черри – 10-15 шт.
- Оливковое масло – 3 ст.л
- Соус терияки – 1 ст.л
- Соль/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель помойте, варите 10 минут после закипания воды. Спаржу помойте, зачистите и нарежьте на небольшие куски.
2. Противень застелите пергаментом, выложите спаржу и картофель нарезанный ломтиками. Смажьте оливковым маслом, посолите и запекайте при 200 С 25 минут.
3. Черри нарежьте пополам, лук нарезжьте полукольцами, добавьте запеченную спаржу с картофелем, оливковое масло, соус терияки, тщательно перемешайте.
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