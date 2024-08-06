Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для ужина, идеальным овощем для этого будет полезный картофель, спаржа, томаты, лук. Из них можно приготовить полезный и сытный теплый салат.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из картофеля, со спаржей.

Ингредиенты:

Картофель молодой – 500 г

Спаржа – 400 г

Лук фиолетовый – 1 шт (можно замариновать, будет еще вкуснее)

Томаты черри – 10-15 шт.

Оливковое масло – 3 ст.л

Соус терияки – 1 ст.л

Соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель помойте, варите 10 минут после закипания воды. Спаржу помойте, зачистите и нарежьте на небольшие куски.

2. Противень застелите пергаментом, выложите спаржу и картофель нарезанный ломтиками. Смажьте оливковым маслом, посолите и запекайте при 200 С 25 минут.

3. Черри нарежьте пополам, лук нарезжьте полукольцами, добавьте запеченную спаржу с картофелем, оливковое масло, соус терияки, тщательно перемешайте.

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