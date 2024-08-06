Теплый салат из картофеля и овощей: как приготовить сытное и полезное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкусный салат из салата

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и сытное блюдо для ужина, идеальным овощем для этого будет полезный картофель, спаржа, томаты, лук. Из них можно приготовить полезный и сытный теплый салат.

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Вкусный салат из овощей

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из картофеля, со спаржей. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Картофель молодой – 500 г
  • Спаржа – 400 г
  • Лук фиолетовый – 1 шт (можно замариновать, будет еще вкуснее)
  • Томаты черри – 10-15 шт. 
  • Оливковое масло – 3 ст.л
  • Соус терияки – 1 ст.л
  • Соль/перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Картофель помойте, варите 10 минут после закипания воды. Спаржу помойте, зачистите и нарежьте на небольшие куски.

Картофель и спаржа

2. Противень застелите пергаментом, выложите спаржу и картофель нарезанный ломтиками. Смажьте оливковым маслом, посолите и запекайте при 200 С 25 минут. 

Приготовление овощей для блюда

3. Черри нарежьте пополам, лук нарезжьте полукольцами, добавьте запеченную спаржу с картофелем, оливковое масло, соус терияки, тщательно перемешайте.

Готовый салат

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