Террин из утки: невероятный рецепт фаршированной птицы, который придется по вкусу абсолютно всем
Для начала нужно понять, что террин – это не название блюда, а способ его приготовления. Понятием "террин" называют блюда из рыбы, овощей или мяса, которые подаются в виде тонких ломтиков – хлебцов.
Рецептом невероятного террина из утки в Instagram поделился фудблогер yaroslavskyi_vova. Он также рассказал, чем лучше фаршировать утку, чтобы подчеркнуть вкус птицы.
Ингредиенты
- Утка – 1 шт (около 2 кг)
- Шампиньоны – 200 гр
- Лук – 150 гр
- Сало – 90 гр
- Свинина – 200 гр
- Сливки 30% – 200 мл
- Орешков (фисташки или другие по вкусу) – 120 гр
- Душистый и черный перцы, мускатный орех – по вкусу
Способ приготовления
1. Разобрать утку "рубашкой", то есть снять мясо с костей, не повредив кожи. Мясо следует оставить на коже.
2. Все обрезки из крылышек, каркаса и ножек, а также жир собрать, отделив от кожи.
3. Шампиньоны и лук шинковать мелкими кубиками. Обжарить на сковороде до золотистого цвета.
4. Добавить к овощам шампиньоны, соль и перец. Обжаривать до готовности.
5. Сало, свинину и все обрезки от утки пропустить через мелкую мясорубку. Добавить жареные овощи, специи, сливки, орехи и соль.
6. Полученный фарш хорошо перемешать и выбить.
7. "Рубашку" посолить, поперчить, наполнить фаршем и завязать кулинарной нитью, образуя рулет.
8. Запекать в предварительно разогретой до 150 градусов духовке в течение 50 минут с включенным режимом конвекции. Можно при запекании добавлять немного воды.
9. Террин можно разделить на две части, выложить в рукав и запекать в течение 40 минут. Когда блюдо будет готово, раскрыть рукав и дать подрумяниться.
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