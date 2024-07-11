Тертый абрикосовый пирог – это один из самых популярных видов выпечки летом. Он не только очень вкусен и ароматен за счет использования этих фруктов, но не достаточно бюджетен.

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Фудблогер Таня Шеремет в Instagram показала, как приготовить это блюдо. Следуя ее рецепту, абрикосовый пирог никогда не получится сухим и не рассыпется.

Ингредиенты для теста

Мука – 280 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Яйца – 1 шт

Сахар – 90 гр

Сливочное масло 82% – 100 гр

Ингредиенты для начинки

Абрикосы – 500 гр

Сахар – 60-80 гр

Сливочное масло – 30 гр

Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Способ приготовления

1.В миску всыпаем просеянную муку, разрыхлитель и хорошо перемешиваем.

2.Охлажденное масло обваливаем в муке, натираем на терке и перетираем в крошку.

3. Отдельно разбиваем яйцо, добавляем сахар, перемешиваем и вливаем в масляно-мучную смесь. Перемешиваем сначала венчиком, а уже потом перетираем в крошку руками.

4. Большую часть теста перекладываем в форму, разравниваем, формируем бортики и основание. Форму с тестом ставим в холодильник на 20 мин.

5. Тем временем в абрикос удаляем косточки и нарезаем кусочками.

6. На разогретой сковороде топим сахар до янтарного цвета, добавляем охлажденное масло, перемешиваем до однородности и кладем абрикосы.

7. Тушим до 5 мин, добавляем кукурузный крахмал и еще 1 мин провариваем. Снимаем и охлаждаем.

8. Абрикосы выкладываем на основание, присыпаем крошкой оставшегося теста и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40мин.

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