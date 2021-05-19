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Тертый пирог на скорую руку: простой рецепт

1.4т
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Любимый пирог многих родом из самого детства – именно тертый с вареньем. Элементарный в приготовлении, такой ароматный, рассыпчатый и очень вкусный, а главное – натуральный.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт очень быстрого в приготовлении домашнего тертого пирога с ягодами, который вы сможете с легкостью повторить.

Тертый пирог с яблоками
Тертый пирог с яблоками

Ингредиенты:

  • мука – 4-5 ст.

  • яйца – 2 шт.

  • сахар – 1 ст.

  • сливочное масло – 200 г

  • свежие ягоды, яблоки или варенье – 1 ст.

  • соль – щепотка

  • ванилин – 10 г

  • сода – 10 г

  • уксус или лимонный сок – 10 г

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло немного размягчите, но не нужно растапливать. Добавьте к нему соль, сахар, ванилин и хорошо взбейте миксером или в блендере.

  2. В готовую масляную массу добавьте яйца и хорошо перемешайте.

  3. Соду погасите уксусом или лимонным соком, добавьте туда же, перемешайте.

  4. Муку просейте через сито и аккуратно добавляйте, хорошо вымешивайте, тесто должно быть как крошка, а постепенно оно будет, как пластилин, если все правильно сделать.

  5. Готовое тесто отправьте в морозилку, минимум – минут 40-50.

  6. Противень или форму застелите пергаментом, готовое охлажденное тесто руками хорошо выложите и сделайте бортики. Щедрым слоем выложите варенье на корж, а сверху – потрите на терку оставшееся тесто и посыпьте слой из варенья.

  7. Отправьте в духовку на 20-30 минут и запекайте при 150-170 С, до полной готовности.

Готовое угощение лучше всего подавать горячим, с черным чаем с молоком или какао.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
еда рецепт
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