Тертый пирог на сметане: получается нежным и воздушным
Тертый пирог – один из самых простых вариантов домашней выпечки. Тесто не нужно раскатывать, а для начинки подойдут любые любимые ягоды. Но для того, чтобы текстура получилась пышной и нежной, между основаниями теста нужно сделать сметанный слой.
Идея приготовления нежного тертого пирога на сметане опубликована на странице фудблогера с ником diali_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 230 г.
- сахарная пудра – 40 г.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сливочное масло – 120 г.
- желток – 3 шт.
- сметана – 1 ст.л.
Ингредиенты для сливочного слоя:
- сметана 20-25% – 600 г.
- крахмал кукурузный 50 г.
- белки 3 шт.
- сахар 150 г.
Дополнительно:
- ягоды (замороженная малина)
Способ приготовления:
1. В просеянную муку всыпаем разрыхлитель, сахарную пудру, добавляем холодное сливочное масло и перетираем в крошку.
2. Добавляем желтки, сметану и замешиваем тесто (делимое на 2 части). Обматываем пищевой пленкой и ставим в морозилку на 1 час.
3. Затем одну часть натираем в форму и ставим выпекаться при температуре 180 градусов 7-10 минут.
4. Между тем сметану смешиваем с крахмалом, белки раздельно взбиваем с сахаром и добавляем к сметане.
5. Выливаем на спеченный корж, разравниваем, выкладываем малину и натираем сверху другую часть теста.
6. Ставим выпекаться в духовку при 170 градусах примерно 50 минут.
7. Полностью его охлаждаем и только после этого вынимаем из формы (лучше оставить его на ночь или хотя бы минимум на 6 часов).
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