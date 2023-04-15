Тертый пирог – один из самых простых вариантов домашней выпечки. Тесто не нужно раскатывать, а для начинки подойдут любые любимые ягоды. Но для того, чтобы текстура получилась пышной и нежной, между основаниями теста нужно сделать сметанный слой.

Идея приготовления нежного тертого пирога на сметане опубликована на странице фудблогера с ником diali_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 230 г.

сахарная пудра – 40 г.

разрыхлитель – 1 ч.л.

сливочное масло – 120 г.

желток – 3 шт.

сметана – 1 ст.л.

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Ингредиенты для сливочного слоя:

сметана 20-25% – 600 г.

крахмал кукурузный 50 г.

белки 3 шт.

сахар 150 г.

Дополнительно:

ягоды (замороженная малина)

Способ приготовления:

1. В просеянную муку всыпаем разрыхлитель, сахарную пудру, добавляем холодное сливочное масло и перетираем в крошку.

2. Добавляем желтки, сметану и замешиваем тесто (делимое на 2 части). Обматываем пищевой пленкой и ставим в морозилку на 1 час.

3. Затем одну часть натираем в форму и ставим выпекаться при температуре 180 градусов 7-10 минут.

4. Между тем сметану смешиваем с крахмалом, белки раздельно взбиваем с сахаром и добавляем к сметане.

5. Выливаем на спеченный корж, разравниваем, выкладываем малину и натираем сверху другую часть теста.

6. Ставим выпекаться в духовку при 170 градусах примерно 50 минут.

7. Полностью его охлаждаем и только после этого вынимаем из формы (лучше оставить его на ночь или хотя бы минимум на 6 часов).

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