Тертый пирог на сметане: получается нежным и воздушным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Тертый пирог на сметане: получается нежным и воздушным

Тертый пирог – один из самых простых вариантов домашней выпечки. Тесто не нужно раскатывать, а для начинки подойдут любые любимые ягоды. Но для того, чтобы текстура получилась пышной и нежной, между основаниями теста нужно сделать сметанный слой.

Идея приготовления нежного тертого пирога на сметане опубликована на странице фудблогера с ником diali_cooking в Instagram.

Тертый пирог на сметане: получается нежным и воздушным

Ингредиенты:

  • мука – 230 г.
  • сахарная пудра – 40 г.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • сливочное масло – 120 г.
  • желток – 3 шт.
  • сметана – 1 ст.л.
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Ингредиенты для сливочного слоя:

  • сметана 20-25% – 600 г.
  • крахмал кукурузный 50 г.
  • белки 3 шт.
  • сахар 150 г.

Дополнительно:

  • ягоды (замороженная малина)

Способ приготовления:

Тертый пирог на сметане: получается нежным и воздушным

1. В просеянную муку всыпаем разрыхлитель, сахарную пудру, добавляем холодное сливочное масло и перетираем в крошку.

2. Добавляем желтки, сметану и замешиваем тесто (делимое на 2 части). Обматываем пищевой пленкой и ставим в морозилку на 1 час.

Тертый пирог на сметане: получается нежным и воздушным

3. Затем одну часть натираем в форму и ставим выпекаться при температуре 180 градусов 7-10 минут.

Тертый пирог на сметане: получается нежным и воздушным

4. Между тем сметану смешиваем с крахмалом, белки раздельно взбиваем с сахаром и добавляем к сметане.

5. Выливаем на спеченный корж, разравниваем, выкладываем малину и натираем сверху другую часть теста.

Тертый пирог на сметане: получается нежным и воздушным

6. Ставим выпекаться в духовку при 170 градусах примерно 50 минут.

Тертый пирог на сметане: получается нежным и воздушным

7. Полностью его охлаждаем и только после этого вынимаем из формы (лучше оставить его на ночь или хотя бы минимум на 6 часов).

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