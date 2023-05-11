Самый простой, вкусный и быстрый в приготовлении домашний десерт к чаю – однозначно тертый пирог. Готовится он из песочного теста, а для начинки можно использовать любые ягоды, а также яблоки, творог, варенье, орехи.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась в Instagram рецептом вкусного тертого пирога с лимонной начинкой, который будет очень нежным и с приятной кислинкой.

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Ингредиенты:

Мука – 280 г

Разрыхлитель – 3 г

Соль – 0,5 ч. л.

Сахар – 60 г

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Сметана 20-25% – 50 г

Масло сливочное 82% – 150 г

Начинка:

Лимоны с кожурой – 300 г

Апельсины без кожуры – 150 г

Сахар – 150 г

Способ приготовления:

1. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте соль, сахар и ванильный сахар, туда же натрите масло, сделайте из теста крошку, после добавьте сметану.

2. Перебейте в блендере лимон, апельсины и сахар до однородности.

3. Тесто разделите, одну часть отправьте в морозилку. Вторую часть выложите на противень ровным слоем, сверху выложите лимонную начинку, сверху натрите замороженное тесто и выпекайте пирог до готовности.

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