Самый простой в приготовление домашний десерт – тертый пирог. Его сможет приготовить даже тот, кто совершенно не умеет готовить, ведь все что нужно сделать – удачное песочное тесто и выбрать вкусный джем.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного тертого пирога с начинкой из нежного сметанного крема.

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Ингредиенты:

желтки – 3 шт.

сахар – 70 г

растопленное сливочное масло – 80 г

ванильный сахар – 10 г

разрыхлитель – 10 г

мука – 210 г

Для начинки:

белки – 3 шт.

сахар – 80 г

сметана – 400 г

кукурузный крахмал – 40 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Желтки взбейте с сахаром. Добавьте масло и снова взбейте, добавьте муку, разрыхлитель и ванильный сахар, замесите тесто. Разделите тесто на две части (меньшую и большую), заверните в пленку, меньшую часть положите в морозилку, а большую в холодильник на 30 минут.

2. Белки со щепоткой соли взбейте до пены, добавьте сахар и взбейте до пиков. Всыпьте крахмал и снова взбейте миксером, а затем добавьте сметану и перемешайте все лопаткой.

3. Разъемную форму смажьте маслом и присыпьте мукой.

4. Больший кусок теста раскатайте и застелите им дно формы, чтобы были еще бортики 1 см. Вылейте начинку, сверху можно присыпать изюмом. Второй меньший кусок теста натереть на терке и присыпьте пирог.

5. Выпекайте 35 минут при 180 С.

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