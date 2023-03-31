Тертый пирог по-новому: как вкусно приготовить простой десерт
Самый простой в приготовление домашний десерт – тертый пирог. Его сможет приготовить даже тот, кто совершенно не умеет готовить, ведь все что нужно сделать – удачное песочное тесто и выбрать вкусный джем.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного тертого пирога с начинкой из нежного сметанного крема.
Ингредиенты:
- желтки – 3 шт.
- сахар – 70 г
- растопленное сливочное масло – 80 г
- ванильный сахар – 10 г
- разрыхлитель – 10 г
- мука – 210 г
Для начинки:
- белки – 3 шт.
- сахар – 80 г
- сметана – 400 г
- кукурузный крахмал – 40 г
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Желтки взбейте с сахаром. Добавьте масло и снова взбейте, добавьте муку, разрыхлитель и ванильный сахар, замесите тесто. Разделите тесто на две части (меньшую и большую), заверните в пленку, меньшую часть положите в морозилку, а большую в холодильник на 30 минут.
2. Белки со щепоткой соли взбейте до пены, добавьте сахар и взбейте до пиков. Всыпьте крахмал и снова взбейте миксером, а затем добавьте сметану и перемешайте все лопаткой.
3. Разъемную форму смажьте маслом и присыпьте мукой.
4. Больший кусок теста раскатайте и застелите им дно формы, чтобы были еще бортики 1 см. Вылейте начинку, сверху можно присыпать изюмом. Второй меньший кусок теста натереть на терке и присыпьте пирог.
5. Выпекайте 35 минут при 180 С.
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