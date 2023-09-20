Тертый пирог по-новому с яблоками и ореховым крамблом: рецепт необычного теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт тертого пирога с яблоками и орехами

Самый простой и вкусный домашний пирог – тертый, основа которого – песочное тесто из муки, сливочного масла и яиц, но еще для него можно готовить и совершенно другое, жидкое тесто.  Для начинки можно использовать любые ягоды, фрукты, а также орехи. 

Домашний пирог к чаю

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом хрустящего тертого пирога с яблоками, корицей и ореховой посыпкой. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

Для теста:

  • мука – 100 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л. 
  • сахар – 50 г
  • мягкое сливочное масло – 80 г
  • яйца комнатной температуры – 2 шт. 
  • соль – щепотка 

Для начинки: 

  • яблоки – 2 шт. 
  • корица – 1 ч. л. 

Для ореховой посыпки (крамбла):

  • грецкие орехи – 100 г 
  • мука – 4 ст. л.
  • растопленное сливочное масло – 50 г
  • молотая корица – 1 ч. л. 
  • сахар – 50 г

Способ приготовления: 

1. Ореховая посыпка: орехи порежьте мелко или перебейте в блендере, добавьте сахар, муку, корицу, перемешайте, влейте растопленное масло и снова перемешайте, чтобы образовались комки и оставьте. 

Грецкие орехи

2. Яблоки очистите, порежьте кубиками, перемешайте с корицей. 

Домашние вкусные яблоки

3. Для теста: в глубокую миску положите мягкое масло, сахар, взбейте миксером до однородной кремовой массы. Добавьте яйца, взбейте, добавьте муку, разрыхлитель, соль, снова взбейте.

Тесто для пирога

4. Форму смажьте маслом, вылейте тесто, разровняйте и выложите сверху равномерный слой яблок с корицей, затем равномерный слой орехового крамбла. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 40 минут.

Сколько выпекать пирог

Готовый пирог можно есть теплым и холодным, будет очень вкусным!

Готовый пирог

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