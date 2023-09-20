Тертый пирог по-новому с яблоками и ореховым крамблом: рецепт необычного теста
Самый простой и вкусный домашний пирог – тертый, основа которого – песочное тесто из муки, сливочного масла и яиц, но еще для него можно готовить и совершенно другое, жидкое тесто. Для начинки можно использовать любые ягоды, фрукты, а также орехи.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом хрустящего тертого пирога с яблоками, корицей и ореховой посыпкой.
Ингредиенты:
Для теста:
- мука – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- сахар – 50 г
- мягкое сливочное масло – 80 г
- яйца комнатной температуры – 2 шт.
- соль – щепотка
Для начинки:
- яблоки – 2 шт.
- корица – 1 ч. л.
Для ореховой посыпки (крамбла):
- грецкие орехи – 100 г
- мука – 4 ст. л.
- растопленное сливочное масло – 50 г
- молотая корица – 1 ч. л.
- сахар – 50 г
Способ приготовления:
1. Ореховая посыпка: орехи порежьте мелко или перебейте в блендере, добавьте сахар, муку, корицу, перемешайте, влейте растопленное масло и снова перемешайте, чтобы образовались комки и оставьте.
2. Яблоки очистите, порежьте кубиками, перемешайте с корицей.
3. Для теста: в глубокую миску положите мягкое масло, сахар, взбейте миксером до однородной кремовой массы. Добавьте яйца, взбейте, добавьте муку, разрыхлитель, соль, снова взбейте.
4. Форму смажьте маслом, вылейте тесто, разровняйте и выложите сверху равномерный слой яблок с корицей, затем равномерный слой орехового крамбла. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 40 минут.
Готовый пирог можно есть теплым и холодным, будет очень вкусным!
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