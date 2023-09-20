Самый простой и вкусный домашний пирог – тертый, основа которого – песочное тесто из муки, сливочного масла и яиц, но еще для него можно готовить и совершенно другое, жидкое тесто. Для начинки можно использовать любые ягоды, фрукты, а также орехи.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом хрустящего тертого пирога с яблоками, корицей и ореховой посыпкой.

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Ингредиенты:

Для теста:

мука – 100 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

сахар – 50 г

мягкое сливочное масло – 80 г

яйца комнатной температуры – 2 шт.

соль – щепотка

Для начинки:

яблоки – 2 шт.

корица – 1 ч. л.

Для ореховой посыпки (крамбла):

грецкие орехи – 100 г

мука – 4 ст. л.

растопленное сливочное масло – 50 г

молотая корица – 1 ч. л.

сахар – 50 г

Способ приготовления:

1. Ореховая посыпка: орехи порежьте мелко или перебейте в блендере, добавьте сахар, муку, корицу, перемешайте, влейте растопленное масло и снова перемешайте, чтобы образовались комки и оставьте.

2. Яблоки очистите, порежьте кубиками, перемешайте с корицей.

3. Для теста: в глубокую миску положите мягкое масло, сахар, взбейте миксером до однородной кремовой массы. Добавьте яйца, взбейте, добавьте муку, разрыхлитель, соль, снова взбейте.

4. Форму смажьте маслом, вылейте тесто, разровняйте и выложите сверху равномерный слой яблок с корицей, затем равномерный слой орехового крамбла. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 40 минут.

Готовый пирог можно есть теплым и холодным, будет очень вкусным!

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