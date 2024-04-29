Тертый пирог – идеальный домашний десерт, который элементарно готовится. Для основы вам нужно всего лишь сделать песочное тесто, а для начинки можно использовать любое варенье, шоколад, орехи.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного домашнего тертого пирога с ягодным вареньем.

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Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Сахар – 300 г

Соль – 5 г (0,5 ч.л.)

Сода – 10 г (1 ч. л.)

Масло сливочное 82% – 500 г (или маргарин)

Мука – 900 г (6 ст.)

Варенье – 800 г (2 ст.)

Сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Соедините яйца, сахар, соль, соду и перемешайте. Добавьте мягкое масло или маргарин и снова перемешайте.

2. Всыпьте по частям муку вмешивая его в массу.

3. 1/4 замешанного теста скатайте в несколько шариков для удобства и отправьте в морозилку на 15-20 минут.

4. Основную массу теста раскатываем, выкладываем на противень и делаем проколы вилкой. Сверху выложите варенье, так чтоб не доходило до краев по 5 миллиметров потому что пригорит!

5. Сверху посыпьте тертым тестом так, чтобы оно покрыло все варенье. Посыпьте пудрой или сахаром.

Отправьте выпекаться 25-35 минут при 170 градусов.

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