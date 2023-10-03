Тертый пирог с лимонной начинкой: рецепт самого простого десерта по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,5 т.
Тертый пирог с лимонной начинкой: рецепт самого простого десерта по-новому

Самый простой домашний пирог – именно тертый. Для приготовления удачного десерта самое важное, что нужно правильно сделать – тесто. Начинку для пирога можно делать из ягод, фруктов, орехов, цитрусовых, творога. 

Домашний тертый пирог

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного тертого пирога с лимонно-апельсиновой начинкой, который будет в меру сладким. 

Рецепт тертого пирога с лимоном
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Ингредиенты: 

Для теста:

  • Мука – 280 г
  • Разрыхлитель – 2 г
  • Соль – щепотка
  • Сахар – 50 г
  • Ванильный сахар – 7 г
  • Сметана – 50 г
  • Сливочное масло – 150 г

Для начинки:

  • Лимон – 0,5-1 шт. 
  • Апельсин – 2 шт. 
  • Сахар – 150 г (обязательно пробуйте по вкусу)
  • Кукурузный крахмал – 30 г

Способ приготовления: 

1. Просейте муку, добавьте соль и разрыхлитель. Отдельно смешайте сметану с сахаром и ванильным сахаром. К муке добавьте сливочное масло порезанное кубиками и разотрите в крошку. Добавьте сметанную смесь и замесить тесто.

Приготовление теста для пирога

2. Готовое тесто разделите и большую часть распределите по форме, делая бортики в 1,5 см и в холодильник в час. Оставшееся тесто положите в пакет, оставьте на час в морозилке. 

Тесто для тертого пирога

3. Фрукты почистите, нарежьте и измельчите в блендере. Добавьте сахар по вкусу и крахмал, перемешайте, чтобы не было комочков. Варите до загустения, мешая переодически ложкой.

Цитрусовая начинка

4. Остудите и перелейте в форму на тесто. Сверху натрите вторую часть теста на крупной терке. 

Сколько выпекать пирог

5. Выпекайте в разогретой духовке при 200 С 22 минуты. 

Вкусный домашний пирог к чаю

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