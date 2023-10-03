Тертый пирог с лимонной начинкой: рецепт самого простого десерта по-новому
Самый простой домашний пирог – именно тертый. Для приготовления удачного десерта самое важное, что нужно правильно сделать – тесто. Начинку для пирога можно делать из ягод, фруктов, орехов, цитрусовых, творога.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного тертого пирога с лимонно-апельсиновой начинкой, который будет в меру сладким.
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 280 г
- Разрыхлитель – 2 г
- Соль – щепотка
- Сахар – 50 г
- Ванильный сахар – 7 г
- Сметана – 50 г
- Сливочное масло – 150 г
Для начинки:
- Лимон – 0,5-1 шт.
- Апельсин – 2 шт.
- Сахар – 150 г (обязательно пробуйте по вкусу)
- Кукурузный крахмал – 30 г
Способ приготовления:
1. Просейте муку, добавьте соль и разрыхлитель. Отдельно смешайте сметану с сахаром и ванильным сахаром. К муке добавьте сливочное масло порезанное кубиками и разотрите в крошку. Добавьте сметанную смесь и замесить тесто.
2. Готовое тесто разделите и большую часть распределите по форме, делая бортики в 1,5 см и в холодильник в час. Оставшееся тесто положите в пакет, оставьте на час в морозилке.
3. Фрукты почистите, нарежьте и измельчите в блендере. Добавьте сахар по вкусу и крахмал, перемешайте, чтобы не было комочков. Варите до загустения, мешая переодически ложкой.
4. Остудите и перелейте в форму на тесто. Сверху натрите вторую часть теста на крупной терке.
5. Выпекайте в разогретой духовке при 200 С 22 минуты.
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