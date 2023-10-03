Самый простой домашний пирог – именно тертый. Для приготовления удачного десерта самое важное, что нужно правильно сделать – тесто. Начинку для пирога можно делать из ягод, фруктов, орехов, цитрусовых, творога.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного тертого пирога с лимонно-апельсиновой начинкой, который будет в меру сладким.

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Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 280 г

Разрыхлитель – 2 г

Соль – щепотка

Сахар – 50 г

Ванильный сахар – 7 г

Сметана – 50 г

Сливочное масло – 150 г

Для начинки:

Лимон – 0,5-1 шт.

Апельсин – 2 шт.

Сахар – 150 г (обязательно пробуйте по вкусу)

Кукурузный крахмал – 30 г

Способ приготовления:

1. Просейте муку, добавьте соль и разрыхлитель. Отдельно смешайте сметану с сахаром и ванильным сахаром. К муке добавьте сливочное масло порезанное кубиками и разотрите в крошку. Добавьте сметанную смесь и замесить тесто.

2. Готовое тесто разделите и большую часть распределите по форме, делая бортики в 1,5 см и в холодильник в час. Оставшееся тесто положите в пакет, оставьте на час в морозилке.

3. Фрукты почистите, нарежьте и измельчите в блендере. Добавьте сахар по вкусу и крахмал, перемешайте, чтобы не было комочков. Варите до загустения, мешая переодически ложкой.

4. Остудите и перелейте в форму на тесто. Сверху натрите вторую часть теста на крупной терке.

5. Выпекайте в разогретой духовке при 200 С 22 минуты.

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