Тертый пирог с ревенем: на чем приготовить хрустящее и рассыпчатое тесто

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Тертый пирог с ревенем: на чем приготовить хрустящее и рассыпчатое тесто

Тертый пирог – это простая и быстрая домашняя выпечка к чаю. Традиционно его готовят с любимым вареньем или джемом, реже – со свежими или замороженными ягодами и фруктами, а также творогом.

Фудблогер Дария Дарико (receti_dariko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тертого пирога с ревенем, тесто для которого готовится на маргарине, получается очень нежным, рассыпчатым и хрустящим.

Рецепт тертого пирога с ревенем на маргарине

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт
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  • сахар – 150 г + 2-3 ст. л.
  • соль – щепотка
  • маргарин или сливочное масло – 200 г
  • майонез – 80 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • мука – 400-450 г
  • ревень – 500 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно смешать яйца с солью, сахаром и майонезом.

2. Налить растопленный холодный маргарин, перемешать.

Тесто на маргарине для пирога

3. Насыпать муку и разрыхлитель, замесить тесто. Оно легкое в работе, получается мягкое и эластичное.

4. Разделить тесто на две части (1\3 и 2\3). Меньшую завернуть в пленку и положить в холодильник на 30-60 минут. Большую часть раскатать и выложить в форму или на противень.

Тертый пирог с ревенем

5. Для приготовления начинки нужно промыть, очистить и порезать ревень кубиками. Выложить на тесто и посыпать сахаром.

6. Сверху на ревень натереть вторую часть теста на терке.

Домашний пирог к чаю

7. Выпекать при температуре 180 градусов 45 минут. Готовый пирог порезать, когда еще будет теплый. Приятного аппетита!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить тертый пирог с вареньем в чай.

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