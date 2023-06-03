Тертый пирог – это простая и быстрая домашняя выпечка к чаю. Традиционно его готовят с любимым вареньем или джемом, реже – со свежими или замороженными ягодами и фруктами, а также творогом.

Фудблогер Дария Дарико (receti_dariko) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тертого пирога с ревенем, тесто для которого готовится на маргарине, получается очень нежным, рассыпчатым и хрустящим.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

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сахар – 150 г + 2-3 ст. л.

соль – щепотка

маргарин или сливочное масло – 200 г

майонез – 80 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

мука – 400-450 г

ревень – 500 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно смешать яйца с солью, сахаром и майонезом.

2. Налить растопленный холодный маргарин, перемешать.

3. Насыпать муку и разрыхлитель, замесить тесто. Оно легкое в работе, получается мягкое и эластичное.

4. Разделить тесто на две части (1\3 и 2\3). Меньшую завернуть в пленку и положить в холодильник на 30-60 минут. Большую часть раскатать и выложить в форму или на противень.

5. Для приготовления начинки нужно промыть, очистить и порезать ревень кубиками. Выложить на тесто и посыпать сахаром.

6. Сверху на ревень натереть вторую часть теста на терке.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 45 минут. Готовый пирог порезать, когда еще будет теплый. Приятного аппетита!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить тертый пирог с вареньем в чай.