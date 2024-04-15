Тертый пирог с шоколадом: рецепт самого бюджетного домашнего десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Тертый пирог с шоколадом: рецепт самого бюджетного домашнего десерта

Тертый пирог можно готовить с разными начинками, но тесто должно быть всегда песочным. Именно от теста зависит вкус и структура десерта.

Тертый пирог с шоколадным кремом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного тертого пирога с шоколадом. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты: 

Тесто: 

  • яйцо – 1 шт. 
  • сахар – 80 г
  • соль – щепотка
  • сливочное масло – 100 г
  • мука – 250 г
  • разрыхлитель – 2 ч. л. 

Крем:

  • молоко – 500 г
  • яйца – 2 шт. 
  • сахар – 60 г
  • ванильный сахар – 1 упаковка
  • кукурузный крахмал – 60 г
  • какао – 30 г

Способ приготовления

1. Соедините яйца, сахар, соль и перемешайте до однородности. Добавьте растопленное масло и снова перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель, замесите тесто.

Тесто для пирога

2. Отделить 1/3, маленькую часть уложить в морозилку, а большую выложить в форму, сформируйте бортики и дно. Проколоть вилкой тесто и поставить в холодильник.

Как правильно приготовить тесто для пирога

3. Для крема: соедините яйца, сахар, ванильный сахар, немного молока, крахмал, какао и перемешайте до однородности. Залейте все молоко, перемешайте и на среднем огне доведите до загусания постоянно помешивая.

Шоколадный крем

4. Выложите крем на тесто, выровняйте и натрите сверху тесто из морозилки. Выпекайте при 180 С 40 минут.

Приготовление пирога

После дать полностью остыть, достать из формы и можно подавать. 

Готовый пирог

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