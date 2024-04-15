Тертый пирог с шоколадом: рецепт самого бюджетного домашнего десерта
Тертый пирог можно готовить с разными начинками, но тесто должно быть всегда песочным. Именно от теста зависит вкус и структура десерта.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного тертого пирога с шоколадом.
Ингредиенты:
Тесто:
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 80 г
- соль – щепотка
- сливочное масло – 100 г
- мука – 250 г
- разрыхлитель – 2 ч. л.
Крем:
- молоко – 500 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 60 г
- ванильный сахар – 1 упаковка
- кукурузный крахмал – 60 г
- какао – 30 г
Способ приготовления:
1. Соедините яйца, сахар, соль и перемешайте до однородности. Добавьте растопленное масло и снова перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель, замесите тесто.
2. Отделить 1/3, маленькую часть уложить в морозилку, а большую выложить в форму, сформируйте бортики и дно. Проколоть вилкой тесто и поставить в холодильник.
3. Для крема: соедините яйца, сахар, ванильный сахар, немного молока, крахмал, какао и перемешайте до однородности. Залейте все молоко, перемешайте и на среднем огне доведите до загусания постоянно помешивая.
4. Выложите крем на тесто, выровняйте и натрите сверху тесто из морозилки. Выпекайте при 180 С 40 минут.
После дать полностью остыть, достать из формы и можно подавать.
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