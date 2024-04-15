Тертый пирог можно готовить с разными начинками, но тесто должно быть всегда песочным. Именно от теста зависит вкус и структура десерта.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного тертого пирога с шоколадом.

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Ингредиенты:

Тесто:

яйцо – 1 шт.

сахар – 80 г

соль – щепотка

сливочное масло – 100 г

мука – 250 г

разрыхлитель – 2 ч. л.

Крем:

молоко – 500 г

яйца – 2 шт.

сахар – 60 г

ванильный сахар – 1 упаковка

кукурузный крахмал – 60 г

какао – 30 г

Способ приготовления:

1. Соедините яйца, сахар, соль и перемешайте до однородности. Добавьте растопленное масло и снова перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель, замесите тесто.

2. Отделить 1/3, маленькую часть уложить в морозилку, а большую выложить в форму, сформируйте бортики и дно. Проколоть вилкой тесто и поставить в холодильник.

3. Для крема: соедините яйца, сахар, ванильный сахар, немного молока, крахмал, какао и перемешайте до однородности. Залейте все молоко, перемешайте и на среднем огне доведите до загусания постоянно помешивая.

4. Выложите крем на тесто, выровняйте и натрите сверху тесто из морозилки. Выпекайте при 180 С 40 минут.

После дать полностью остыть, достать из формы и можно подавать.

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