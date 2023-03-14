Тертый пирог – это популярная домашняя выпечка, которую можно готовить не только с вареньем, джемом или повидлом, но и творогом. Десерт готовится из простейшего песочного теста, которое в сочетании с начинкой просто тает во рту.

Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тертого пирога с творогом и ягодами.

Ингредиенты:

сливочное масло – 120 г

мука – 350 г

яйца – 1 шт

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль – 0,5 ч. л.

сахар – 100 г

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Начинка:

творог – 350 г

манка – 2 ст. л.

сахар – 100 г

яйца – 2 шт

ванильный сахар – 1 п

ягоды

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно перетереть масло с мукой до состояния крошки.

2. Добавить яйцо, разрыхлитель, соль и сахар (если яйцо мало, можно добавить 2-3 ст. л. воды). Замесить тесто. Одну половину теста завернуть в пленку и положить в морозилку, другую – выложить в форму, формируя бортики.

3. Для приготовления начинки смешать творог, яйца, сахар и ванильный сахар. Взбить блендером до однородности.

4. Выложить в форму творожную массу, наверх выложить ягоды. Сверху натереть лежащее в морозилке тесто.

5. Выпекать при температуре 170 градусов 45 минут.

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