Тертый пирог с творогом и ягодами к чаю: рецепт самого удачного теста
Тертый пирог – это популярная домашняя выпечка, которую можно готовить не только с вареньем, джемом или повидлом, но и творогом. Десерт готовится из простейшего песочного теста, которое в сочетании с начинкой просто тает во рту.
Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тертого пирога с творогом и ягодами.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 120 г
- мука – 350 г
- яйца – 1 шт
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- соль – 0,5 ч. л.
- сахар – 100 г
Начинка:
- творог – 350 г
- манка – 2 ст. л.
- сахар – 100 г
- яйца – 2 шт
- ванильный сахар – 1 п
- ягоды
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно перетереть масло с мукой до состояния крошки.
2. Добавить яйцо, разрыхлитель, соль и сахар (если яйцо мало, можно добавить 2-3 ст. л. воды). Замесить тесто. Одну половину теста завернуть в пленку и положить в морозилку, другую – выложить в форму, формируя бортики.
3. Для приготовления начинки смешать творог, яйца, сахар и ванильный сахар. Взбить блендером до однородности.
4. Выложить в форму творожную массу, наверх выложить ягоды. Сверху натереть лежащее в морозилке тесто.
5. Выпекать при температуре 170 градусов 45 минут.
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