Тертый пирог – очень вкусная домашняя выпечка, которая готовится из простейшего песочного теста. Приготовить такой пирог можно не только с вареньем или повидлом, но и любимыми ягодами, фруктами и творогом.

Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тертого пирога с вареньем на сливочном масле.

Ингредиенты:

мука – 420-430 г

яйца – 2 шт

масло – 200 г

разрыхлитель – 10 г

ванильный сахар – 10 г

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сахар – 100 г

соль – щепотка

густое варенье – 0,5 л

Способ приготовления:

1. Масло комнатной температуры перетереть с сахаром и ванильным сахаром, добавив яйца и соль.

2. Смешать муку с разрыхлителем и добавить в общую массу. Замесить тесто, разделить его на две части, каждую из которых завернуть в пленку. Большую часть положить в холодильник, меньшую – в морозильную камеру на 1 час.

3. После этого достать большую часть теста и раскатать, выложить в форму.

4. Наверх теста выложить варенье.

5. Меньшую часть теста натереть сверху на терке.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.

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