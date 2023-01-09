Тертый пирог с вареньем к чаю: рецепт самого удачного теста
Тертый пирог – очень вкусная домашняя выпечка, которая готовится из простейшего песочного теста. Приготовить такой пирог можно не только с вареньем или повидлом, но и любимыми ягодами, фруктами и творогом.
Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тертого пирога с вареньем на сливочном масле.
Ингредиенты:
- мука – 420-430 г
- яйца – 2 шт
- масло – 200 г
- разрыхлитель – 10 г
- ванильный сахар – 10 г
- сахар – 100 г
- соль – щепотка
- густое варенье – 0,5 л
Способ приготовления:
1. Масло комнатной температуры перетереть с сахаром и ванильным сахаром, добавив яйца и соль.
2. Смешать муку с разрыхлителем и добавить в общую массу. Замесить тесто, разделить его на две части, каждую из которых завернуть в пленку. Большую часть положить в холодильник, меньшую – в морозильную камеру на 1 час.
3. После этого достать большую часть теста и раскатать, выложить в форму.
4. Наверх теста выложить варенье.
5. Меньшую часть теста натереть сверху на терке.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.
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