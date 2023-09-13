Самый простой и вкусный домашний пирог – тертый. Он готовится элементарно, нужно всего лишь приготовить идеальнее песочное тесто на основе сливочного тертого масла. Для начинки можно использовать любое варенье и ягоды.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного тертого пирога с вареньем, который будет очень мягким внутри и хрустящим снаружи.

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Ингредиенты:

масло или маргарин – 200 г

мука – 450 г

разрыхлитель 1 ч. л.

сахар – 60 г

яйца – 2 шт.

варенье – 300 г

Способ приготовления:

1. В муку добавьте разрыхлитель и холодное масло, перетрите в крошку.

2. Затем всыпьте сахар, добавьте яйца и замесите тесто.

3. Разделите готовое тесто на две части (большую и меньшую). Меньшую положите в морозилку, чтобы немного замерзло, а большую часть раскатайте и выложите в форму. Сверху выложите варенье и присыпьте пирог тертым тестом.

4. Выпекайте пирог 30 минут при 180 С.

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