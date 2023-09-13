Тертый пирог с вареньем к чаю: рецепт идеального теста для десерта
Самый простой и вкусный домашний пирог – тертый. Он готовится элементарно, нужно всего лишь приготовить идеальнее песочное тесто на основе сливочного тертого масла. Для начинки можно использовать любое варенье и ягоды.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного тертого пирога с вареньем, который будет очень мягким внутри и хрустящим снаружи.
Ингредиенты:
- масло или маргарин – 200 г
- мука – 450 г
- разрыхлитель 1 ч. л.
- сахар – 60 г
- яйца – 2 шт.
- варенье – 300 г
Способ приготовления:
1. В муку добавьте разрыхлитель и холодное масло, перетрите в крошку.
2. Затем всыпьте сахар, добавьте яйца и замесите тесто.
3. Разделите готовое тесто на две части (большую и меньшую). Меньшую положите в морозилку, чтобы немного замерзло, а большую часть раскатайте и выложите в форму. Сверху выложите варенье и присыпьте пирог тертым тестом.
4. Выпекайте пирог 30 минут при 180 С.
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