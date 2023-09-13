Тертый пирог с вареньем к чаю: рецепт идеального теста для десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Вкусный домашний пирог

Самый простой и вкусный домашний пирог – тертый. Он готовится элементарно, нужно всего лишь приготовить идеальнее песочное тесто на основе сливочного тертого масла. Для начинки можно использовать любое варенье и ягоды. 

Тертый пирог

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного тертого пирога с вареньем, который будет очень мягким внутри и хрустящим снаружи. 

Рецепт тертого пирога
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Ингредиенты:

  • масло или маргарин – 200 г
  • мука – 450 г
  • разрыхлитель 1 ч. л.
  • сахар – 60 г
  • яйца – 2 шт.
  • варенье – 300 г

Способ приготовления: 

1. В муку добавьте разрыхлитель и холодное масло, перетрите в крошку. 

Песочное тесто

2. Затем всыпьте сахар, добавьте яйца и замесите тесто.

Тесто для тертого пирога

3. Разделите готовое тесто на две части (большую и меньшую). Меньшую положите в морозилку, чтобы немного замерзло, а большую часть раскатайте и выложите в форму. Сверху выложите варенье и присыпьте пирог тертым тестом. 

Приготовление пирога

4. Выпекайте пирог 30 минут при 180 С. 

Хрустящий тертый пирог

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