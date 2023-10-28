Тертый пирог со сливами и миндальной крошкой: рецепт вкусного десерта к чаю
Тертый пирог – очень вкусный домашний десерт к чаю, который готовится на песочном тесте. Для начинки можно использовать ягоды, фрукты, творог, орехи.
Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога на песочном тесте, со сливами и миндальной крошкой.
Ингредиенты:
Тесто песочное:
- мука – 350 г
- сливочное масло – 200 г
- сахар – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- желтки – 3 шт.
Начинка:
- сливы – 700-1000 г
Посыпка:
- миндаль – 100 г
- сливочное масло – 100 г
- сахар – 70 г
- мука – 70 г
Способ приготовления:
1. Масло для теста нужно порубить на небольшие куски, добавить муку и сахар с разрыхлителем. Перетрите это в крошку.
2. В эту крошку добавьте желтки и вымешайте эластичное тесто.
3. Раскатайте тесто и выложите на лист. Поставьте противень с тестом в холодильник.
4. Посыпка: миндаль обжарьте на сухой сковороде и измельчите блендером с остальными ингредиентами насадкой "нож".
5. Со слив удалите косточки и порежьте на 2-4 части.
6. Достаньте тесто из холодильника, выложите на него сливы, сверху посыпьте посыпкой и выпекайте в духовке 30 минут при 180-200 С.
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