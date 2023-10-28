Тертый пирог – очень вкусный домашний десерт к чаю, который готовится на песочном тесте. Для начинки можно использовать ягоды, фрукты, творог, орехи.

Кулинар Евгения поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога на песочном тесте, со сливами и миндальной крошкой.

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Ингредиенты:

Тесто песочное:

мука – 350 г

сливочное масло – 200 г

сахар – 100 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

желтки – 3 шт.

Начинка:

сливы – 700-1000 г

Посыпка:

миндаль – 100 г

сливочное масло – 100 г

сахар – 70 г

мука – 70 г

Способ приготовления:

1. Масло для теста нужно порубить на небольшие куски, добавить муку и сахар с разрыхлителем. Перетрите это в крошку.

2. В эту крошку добавьте желтки и вымешайте эластичное тесто.

3. Раскатайте тесто и выложите на лист. Поставьте противень с тестом в холодильник.

4. Посыпка: миндаль обжарьте на сухой сковороде и измельчите блендером с остальными ингредиентами насадкой "нож".

5. Со слив удалите косточки и порежьте на 2-4 части.

6. Достаньте тесто из холодильника, выложите на него сливы, сверху посыпьте посыпкой и выпекайте в духовке 30 минут при 180-200 С.

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