Тесто для блинов, которые никогда не рвутся: сколько яиц нужно добавлять
Блины – очень вкусное, простое в приготовлении блюдо, основа которого – тесто из муки, яиц. Часто их готовят на молоке, воде, сыворотке, кефире, сметане. Для того, чтобы они не рвались, можно добавить растительное или растопленное сливочное масло.
Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусных, тонких блинов, которые не рвутся.
Для идеальной консистенции теста, достаточно будет добавить всего 2 яйца и растопленное сливочное масло!
Ингредиенты:
- молоко – 500 мл
- мука – 190 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 35 г
- сливочное масло – 35 г
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Молоко смешайте с яйцами, добавьте сахар, соль, муку и перемешайте венчиком, чтобы тесто было по консистенции, как сметана. Влейте еще молоко и перемешайте.
2. Растопите сливочное масло и вылейте в тесто, перемешайте.
3. Хорошо нагрейте сковороду и пожарьте блины.
Для начинки можно использовать любые продукты!
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