Пышное и эластичное тесто для жареных пирожков можно приготовить даже на воде с мукой. Самое главное – правильно его замешать. На тесте по следующей технологии пирожки получаются очень ароматными и совсем нежирными.

Идея приготовления пышного теста для пирожков без яиц опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kristi_cooking_ в Instagram.

Ингредиенты:

вода 38 градусов – 300 мл

сахар – 1 ст.л

соль – 1 ч.л

масло рафинированное – 50 мл

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дрожжи свежие – 20 г

мука – 500 г

Способ приготовления:

1. В миску вливаем 1/2 воды, всыпаем дрожжи, перемешиваем до растворения. От общего количества муки к смеси добавляем 3 ст.л. и 1/2 сахара, тщательно перемешиваем, накрываем полотенцем и отставляем на 15 минут.

2. К дрожжевой смеси добавляем воду, оставшиеся сахар. Затем масло, соль и очень хорошо все размешиваем. Постепенно просеиваем муку и замешиваем тесто. Должно быть немного липковатое, ни в коем случае не плотное. Вымешиваем тесто прямо в миске около 10 минут.

3. Чистую миску смазываем маслом и перекладываем готовое тесто. Накрываем полотенцем, ставим в теплое место и даем подняться в разы. Поверхность на которой лепить смазываем маслом, выкладываем тесто, разделяем на 12 частей и формируем сразу шарики. Накрываем полотенцем и оставляем на 10 минут.

4. Формируем пирожки с любимой начинкой: руками растягиваем тесто, внутрь кладем начинку, защипываем края, переворачиваем и хорошо прижимаем. Форма пирожка может быть круглая или "лодочка". Как только сформировали все пирожки – накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут.

5. Жарим на умеренном огне в большом количестве масла до золотой корочки с обеих сторон. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

6. Начинка может быть любая: мясной, картофель, картофель + грибы, капуста, яйцо + зеленый лук, ливер и даже повидло.

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