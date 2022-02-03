Тесто с неожиданным ингредиентом, которое не становится резиновым: что добавить

Каждая хозяйка хотя бы раз мечтает испечь пышные и мягкие пирожки, чтобы от них аж аромат на весь дом стоял. Это все зависит от теста, которое не всегда получается удачным. Но только методом проб и ошибок можно найти подходящий для себя вариант. К примеру, существует рецепт дрожжевого теста, в которое добавляют майонез. Опытные хозяйки убеждают, что изделия на его основе получаются просто безупречными и, что важно, не становятся резиновыми.

Как приготовить дрожжевое тесто с майонезом и пирожки из него, рассказали в кулинарном блоге svetik_rezepte в Instagram.

Ингредиенты:

теплая вода – 250 мл

свежие дрожжи – 15 г\ сухие – 6 г

сахар – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

майонез – 2 ст. л.

мука – 400 г

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Начинка может любой по вашему вкусу.

Способ приготовления:

1. В теплую воду добавить дрожжи, сахар, майонез, соль и муку. Замесите однородное тесто и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа.

2. Сформировать пирожки и жарить на сковороде по 3 минуты с обеих сторон.

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