"Тирамису" по-новому: что добавить в десерт для лучшего вкуса

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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'Тирамису' по-новому: что добавить в десерт для лучшего вкуса

"Тирамису" – популярный итальянский десерт, который не нужно выпекать. В его основе печенье савоярди, крем с маскарпоне и сливками. А для того, чтобы получилось еще вкуснее, можно добавить один очень простой ингредиент.

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Идея приготовления вкусного десерта "Тирамису" опубликована на странице love honey ua в Instagram. Обязательно добавьте кокосовую стружку.

''Тирамису'' по-новому: что добавить в десерт для лучшего вкуса

Ингредиенты:

  • сливки – 300 мл (33% жирности)
  • маскарпоне – 200 г
  • печенье савоярди – 200 г
  • кофе – 150 мл.
  • ром или бренди по желанию – 40 мл.
  • кокосовая стружка для декора

Способ приготовления:

''Тирамису'' по-новому: что добавить в десерт для лучшего вкуса

1. Сливки взбить миксером до загустения.

3. Добавляем маскарпоне.

''Тирамису'' по-новому: что добавить в десерт для лучшего вкуса

3. Снова взбить до однородной массы.

4. Кофе соединить с ромом.

''Тирамису'' по-новому: что добавить в десерт для лучшего вкуса

5. Окунуть печенье савоярди несколько секунд.

''Тирамису'' по-новому: что добавить в десерт для лучшего вкуса

6. Выложить печенье в форму для тирамису.

7. Смазать печенье готовым кремом и повторить слои.

''Тирамису'' по-новому: что добавить в десерт для лучшего вкуса

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