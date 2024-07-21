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"Тирамису" по-новому: что добавить в десерт для лучшего вкуса
"Тирамису" – популярный итальянский десерт, который не нужно выпекать. В его основе печенье савоярди, крем с маскарпоне и сливками. А для того, чтобы получилось еще вкуснее, можно добавить один очень простой ингредиент.
Идея приготовления вкусного десерта "Тирамису" опубликована на странице love honey ua в Instagram. Обязательно добавьте кокосовую стружку.
Ингредиенты:
- сливки – 300 мл (33% жирности)
- маскарпоне – 200 г
- печенье савоярди – 200 г
- кофе – 150 мл.
- ром или бренди по желанию – 40 мл.
- кокосовая стружка для декора
Способ приготовления:
1. Сливки взбить миксером до загустения.
3. Добавляем маскарпоне.
3. Снова взбить до однородной массы.
4. Кофе соединить с ромом.
5. Окунуть печенье савоярди несколько секунд.
6. Выложить печенье в форму для тирамису.
7. Смазать печенье готовым кремом и повторить слои.
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