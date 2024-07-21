"Тирамису" – популярный итальянский десерт, который не нужно выпекать. В его основе печенье савоярди, крем с маскарпоне и сливками. А для того, чтобы получилось еще вкуснее, можно добавить один очень простой ингредиент.

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Идея приготовления вкусного десерта "Тирамису" опубликована на странице love honey ua в Instagram. Обязательно добавьте кокосовую стружку.

Ингредиенты:

сливки – 300 мл (33% жирности)

маскарпоне – 200 г

печенье савоярди – 200 г

кофе – 150 мл.

ром или бренди по желанию – 40 мл.

кокосовая стружка для декора

Способ приготовления:

1. Сливки взбить миксером до загустения.

3. Добавляем маскарпоне.

3. Снова взбить до однородной массы.

4. Кофе соединить с ромом.

5. Окунуть печенье савоярди несколько секунд.

6. Выложить печенье в форму для тирамису.

7. Смазать печенье готовым кремом и повторить слои.

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