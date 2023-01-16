Тирамису в виде шариков: готовится всего из 5 ингредиентов

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Тирамису в виде шариков: готовится всего из 5 ингредиентов

Тирамису – это итальянский десерт, в основе которого печенье савоярди, пропитанное кофе. В оригинальном рецепте все компоненты выкладываются слоями. Но это достаточно длительный процесс. Поэтому можно воспользоваться следующей технологией и потратить на приготовление всего 5 минут.

Идея приготовления пирожных тирамису из пяти ингредиентов опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram.

Тирамису в виде шариков: готовится всего из 5 ингредиентов

Ингредиенты:

  • печенье савоярди – 150 г
  • сыр маскарпоне – 100 г
  • охлажденный кофе – 60 мл
  • шоколадная паста
  • какао
Видео дня

Способ приготовления:

Тирамису в виде шариков: готовится всего из 5 ингредиентов

1. Измельчаем печенье руками или блендером.

Тирамису в виде шариков: готовится всего из 5 ингредиентов

2. К крошке из печенья добавляем сыр маскарпоне и охлажденный заваренный кофе.

Тирамису в виде шариков: готовится всего из 5 ингредиентов

3. Перемешиваем до однородности.

Тирамису в виде шариков: готовится всего из 5 ингредиентов

4. Делим на 7-8 частей и формируем шарики.

Тирамису в виде шариков: готовится всего из 5 ингредиентов

5. Каждый шарик сплющиваем ладонью, в центр выкладываем шоколадную пасту и закрываем пирожное.

6. Скручиваем в шарик и присыпаем какао. Отправляем в холодильник на 30 минут или попробуем сразу после приготовления.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты