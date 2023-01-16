Тирамису в виде шариков: готовится всего из 5 ингредиентов
Тирамису – это итальянский десерт, в основе которого печенье савоярди, пропитанное кофе. В оригинальном рецепте все компоненты выкладываются слоями. Но это достаточно длительный процесс. Поэтому можно воспользоваться следующей технологией и потратить на приготовление всего 5 минут.
Идея приготовления пирожных тирамису из пяти ингредиентов опубликована на странице фудблогера Тати Чудновой (chudnova.food) в Instagram.
Ингредиенты:
- печенье савоярди – 150 г
- сыр маскарпоне – 100 г
- охлажденный кофе – 60 мл
- шоколадная паста
- какао
Способ приготовления:
1. Измельчаем печенье руками или блендером.
2. К крошке из печенья добавляем сыр маскарпоне и охлажденный заваренный кофе.
3. Перемешиваем до однородности.
4. Делим на 7-8 частей и формируем шарики.
5. Каждый шарик сплющиваем ладонью, в центр выкладываем шоколадную пасту и закрываем пирожное.
6. Скручиваем в шарик и присыпаем какао. Отправляем в холодильник на 30 минут или попробуем сразу после приготовления.
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