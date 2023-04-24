Тирамису за 10 минут: десерт без выпечки, сырых яиц, сахара и алкоголя
Один из самых вкусных десертов – тирамису, основа которого – печенье и нежный крем. Стоит отметить, что готовить десерт можно и без кофе, заменив его например сиропом из сахара и воды.
Кулинар Альбина поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта тирамису за 10 минут, который вы очень просто приготовите.
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Ингредиенты:
- печенье "Савоярди"
- кофе – 300 мл
- сливки 33% – 300 мл
- рикота/маскарпоне – 500 г
- сахарная пудра – 100 г
Способ приготовления:
1. Взбейте холодные сливки до пиков, добавьте сахарную пудру и сыр, перемешайте до однородности.
2. Заварите и охладите кофе, печенье смочите в кофе.
3. Соберите десерт слоями: печенье с кофе, крем и так пока не закончатся ингредиенты.
4. Сверху присыпьте десерт какао. Оставьте тирамису в холодильнике на 3-5 часов, идеально на ночь.
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