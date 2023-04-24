Один из самых вкусных десертов – тирамису, основа которого – печенье и нежный крем. Стоит отметить, что готовить десерт можно и без кофе, заменив его например сиропом из сахара и воды.

Кулинар Альбина поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта тирамису за 10 минут, который вы очень просто приготовите.

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Ингредиенты:

печенье "Савоярди"

кофе – 300 мл

сливки 33% – 300 мл

рикота/маскарпоне – 500 г

сахарная пудра – 100 г

Способ приготовления:

1. Взбейте холодные сливки до пиков, добавьте сахарную пудру и сыр, перемешайте до однородности.

2. Заварите и охладите кофе, печенье смочите в кофе.

3. Соберите десерт слоями: печенье с кофе, крем и так пока не закончатся ингредиенты.

4. Сверху присыпьте десерт какао. Оставьте тирамису в холодильнике на 3-5 часов, идеально на ночь.

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