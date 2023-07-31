Ткемали из слив: рецепт вкуснейшего соуса на зиму
Ткемали – это традиционный грузинский соус из слив, который хозяйки делают на зиму. Самое важное – выбирать для приготовления кислые сорта слив и дополнить соус пикантными специями: карри, хмели-сунели и кориандром.
Фудблогер Диана с ником smishna_diana на своей странице в Instagram поделилась рецептом грузинского соуса из слив ткемали на зиму.
Ингредиенты:
- сливы венгерки – 2 кг
- чеснок – 250 г
- перец острый – 1 шт
- сахар – 2 ст.
- соль – 2 ст. л.
- томатная паста – 250 г
- приправа карри – 20 г
- хмели-сунели – 10 г
- кориандр – 2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Сначала подготовить сливы, а именно помыть их и удалить косточку.
2. Почистить и добавить к сливам чеснок, порезать перец. Взбить ингредиенты блендером или смолоть через мясорубку.
3. К полученной массе добавить сахар, соль, томатную пасту, карри, хмели-сунели и кориандр. Всё перемешать и поставить на огонь. Довести до кипения и варить 20 минут.
4. Горячий соус разлить в стерильные банки и закатать. Готово!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: