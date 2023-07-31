Ткемали из слив: рецепт вкуснейшего соуса на зиму

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Ткемали из слив: рецепт вкуснейшего соуса на зиму

Ткемали – это традиционный грузинский соус из слив, который хозяйки делают на зиму. Самое важное – выбирать для приготовления кислые сорта слив и дополнить соус пикантными специями: карри, хмели-сунели и кориандром.

Фудблогер Диана с ником smishna_diana на своей странице в Instagram поделилась рецептом грузинского соуса из слив ткемали на зиму.

Рецепт соуса из слив ткемали на зиму

Ингредиенты:

  • сливы венгерки – 2 кг
  • чеснок – 250 г
  • перец острый – 1 шт
  • сахар – 2 ст.
  • соль – 2 ст. л.
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  • томатная паста – 250 г
  • приправа карри – 20 г
  • хмели-сунели – 10 г
  • кориандр – 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить сливы, а именно помыть их и удалить косточку.

2. Почистить и добавить к сливам чеснок, порезать перец. Взбить ингредиенты блендером или смолоть через мясорубку.

Как приготовить соус из слив

3. К полученной массе добавить сахар, соль, томатную пасту, карри, хмели-сунели и кориандр. Всё перемешать и поставить на огонь. Довести до кипения и варить 20 минут.

Ткемали из слив: рецепт вкуснейшего соуса на зиму

4. Горячий соус разлить в стерильные банки и закатать. Готово!

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