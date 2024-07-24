Чтобы приготовить вкусные огурцы на зиму, совсем не обязательно придумывать всевозможные маринады. Достаточно только сахара и соли. Эти консерванты отлично справятся с маринованием.

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Идея приготовления хрустящих огурцов на зиму в маринаде из сахара и соли опубликована на странице фудблогерки Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Также не забудьте о пряных специях.

Ингредиенты на литровую банку:

соль – 1 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

уксус 9% – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. На дно банки выложить зонтик укропа.

2. Затем 2-3 кольца репчатого лука, штук 10 черного перца горошком, лавровый лист.

3. Затем выложить овощи.

4. Соль, уксус, сахар добавить в банку и залить холодной водой из крана.

5. Затем стерилизовать 10 минут от закипания воды.

6. Закатать крышками.

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