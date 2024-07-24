Только соль и сахар: как приготовить самый простой маринад для огурцов на зиму

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Только соль и сахар: как приготовить самый простой маринад для огурцов на зиму

Чтобы приготовить вкусные огурцы на зиму, совсем не обязательно придумывать всевозможные маринады. Достаточно только сахара и соли. Эти консерванты отлично справятся с маринованием.

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Идея приготовления хрустящих огурцов на зиму в маринаде из сахара и соли опубликована на странице фудблогерки Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Также не забудьте о пряных специях.

Только соль и сахар: как приготовить самый простой маринад для огурцов на зиму

Ингредиенты на литровую банку:

  • соль – 1 ст.л.
  • сахар – 2 ст.л.
  • уксус 9% – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Только соль и сахар: как приготовить самый простой маринад для огурцов на зиму

1. На дно банки выложить зонтик укропа.

2. Затем 2-3 кольца репчатого лука, штук 10 черного перца горошком, лавровый лист.

Только соль и сахар: как приготовить самый простой маринад для огурцов на зиму

3. Затем выложить овощи.

4. Соль, уксус, сахар добавить в банку и залить холодной водой из крана.

Лавровый лист для приготовления блюд

5. Затем стерилизовать 10 минут от закипания воды.

Только соль и сахар: как приготовить самый простой маринад для огурцов на зиму

6. Закатать крышками.

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