Только соль и сахар: как приготовить самый простой маринад для огурцов на зиму
Чтобы приготовить вкусные огурцы на зиму, совсем не обязательно придумывать всевозможные маринады. Достаточно только сахара и соли. Эти консерванты отлично справятся с маринованием.
Идея приготовления хрустящих огурцов на зиму в маринаде из сахара и соли опубликована на странице фудблогерки Оксаны Дорош (oksana dorosh rezeptu) в Instagram. Также не забудьте о пряных специях.
Ингредиенты на литровую банку:
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- уксус 9% – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. На дно банки выложить зонтик укропа.
2. Затем 2-3 кольца репчатого лука, штук 10 черного перца горошком, лавровый лист.
3. Затем выложить овощи.
4. Соль, уксус, сахар добавить в банку и залить холодной водой из крана.
5. Затем стерилизовать 10 минут от закипания воды.
6. Закатать крышками.
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