Тонкие ажурные блины с дырочками: что обязательно добавить в тесто
Традиционные блины готовят на молоке, кефире, сыворотке, сметане. Но чтобы они были ажурными и имели характерные дырочки, нужно добавить дрожжи.
В одном из кулинарных блогов (healthydemure) в Instagram был опубликован рецепт тонких блинчиков с дырочками. Тесто для блюда советуют приготовить на молоке и дрожжах.
Ингредиенты:
- мука – 480 г
- молоко – 1 л
- яйца – 2 шт
- дрожжи сухие – 8 г
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ст. л. + 1 ч. л.
- растительное масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Слегка нагреть 70 мл молока, после чего добавить в него 1 ч. л. сахара и 8 г сухих дрожжей. Перемешайте и оставьте на 5-10 минут.
2. Отдельно взбить яйца с солью и остальным сахаром.
3. К полученной массе добавить опару и остальное теплое молоко. Перемешать.
4. Постепенно добавить муку, перемешать. Оставить на 15-20 минут.
5. Когда тесто немного поднимется, снова перемешать и оставить еще на 20 минут.
6. После этого добавить в тесто масло, перемешать и оставить еще на 20 минут.
7. На этом этапе можно пожарить блины.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нужно добавить в тесто для блинов, чтобы они не рвались.