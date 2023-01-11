Традиционные блины готовят на молоке, кефире, сыворотке, сметане. Но чтобы они были ажурными и имели характерные дырочки, нужно добавить дрожжи.

В одном из кулинарных блогов (healthydemure) в Instagram был опубликован рецепт тонких блинчиков с дырочками. Тесто для блюда советуют приготовить на молоке и дрожжах.

Ингредиенты:

мука – 480 г

молоко – 1 л

яйца – 2 шт

дрожжи сухие – 8 г

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соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ст. л. + 1 ч. л.

растительное масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Слегка нагреть 70 мл молока, после чего добавить в него 1 ч. л. сахара и 8 г сухих дрожжей. Перемешайте и оставьте на 5-10 минут.

2. Отдельно взбить яйца с солью и остальным сахаром.

3. К полученной массе добавить опару и остальное теплое молоко. Перемешать.

4. Постепенно добавить муку, перемешать. Оставить на 15-20 минут.

5. Когда тесто немного поднимется, снова перемешать и оставить еще на 20 минут.

6. После этого добавить в тесто масло, перемешать и оставить еще на 20 минут.

7. На этом этапе можно пожарить блины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нужно добавить в тесто для блинов, чтобы они не рвались.