Тонкие банановые блины на молоке: они никогда не рвутся

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Тонкие банановые блины на молоке: они никогда не рвутся

Из бананов можно приготовить не только ароматный хлеб, панкейки или десерты без выпечки, но и вкусные блины. Они получаются тонкие, эластичные и мягкие, а самое главное – не рвутся.

Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тонких банановых блинчиков на молоке, которые с удовольствием будут есть дети.

Рецепт тонких банановых блинов на молоке

Ингредиенты:

  • перезрелые бананы – 2 шт
  • яйца – 3 шт
  • мука – 150 г
  • молоко – 200 мл
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  • соль
  • кипяток – 250 мл

Способ приготовления:

1. Бананы размять вилкой до состояние пюре.

2. Добавить яйца и молоко, перемешать.

Тонкие блины на молоке

3. Добавить муку и перемешать до однородности.

4. Добавить кипяток и щепотку соли. Перемешать.

Банановые блины

5. Пожарить блины на слабом огне без крышки.

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