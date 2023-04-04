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Тонкие банановые блины на молоке: они никогда не рвутся
Из бананов можно приготовить не только ароматный хлеб, панкейки или десерты без выпечки, но и вкусные блины. Они получаются тонкие, эластичные и мягкие, а самое главное – не рвутся.
Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тонких банановых блинчиков на молоке, которые с удовольствием будут есть дети.
Ингредиенты:
- перезрелые бананы – 2 шт
- яйца – 3 шт
- мука – 150 г
- молоко – 200 мл
- соль
- кипяток – 250 мл
Способ приготовления:
1. Бананы размять вилкой до состояние пюре.
2. Добавить яйца и молоко, перемешать.
3. Добавить муку и перемешать до однородности.
4. Добавить кипяток и щепотку соли. Перемешать.
5. Пожарить блины на слабом огне без крышки.
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