Из бананов можно приготовить не только ароматный хлеб, панкейки или десерты без выпечки, но и вкусные блины. Они получаются тонкие, эластичные и мягкие, а самое главное – не рвутся.

Фудблогер Галина Дума (reeixit) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тонких банановых блинчиков на молоке, которые с удовольствием будут есть дети.

Ингредиенты:

перезрелые бананы – 2 шт

яйца – 3 шт

мука – 150 г

молоко – 200 мл

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соль

кипяток – 250 мл

Способ приготовления:

1. Бананы размять вилкой до состояние пюре.

2. Добавить яйца и молоко, перемешать.

3. Добавить муку и перемешать до однородности.

4. Добавить кипяток и щепотку соли. Перемешать.

5. Пожарить блины на слабом огне без крышки.

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