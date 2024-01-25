Видео дня
Тонкие блины без молока, яиц и муки: из чего приготовить тесто
Для того, чтобы приготовить тонкие блины. которые не будут рваться и гореть совсем не обязательно использовать муку, молоко и яйца. Для основы отлично подходит обычная чечевица.
Идея приготовления тонких блинов без муки и яиц опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Рецепт идеально подходит для людей, которые не употребляют продукты животного происхождения.
Ингредиенты:
- чечевица – 1 стакан
- вода – 1 стакан
- соль, перец, сушеный чеснок, паприка
- сушеная зелень
Способ приготовления:
1. Чечевицу промыть.
2. Залить 2 стаканами воды.
3. Оставить на ночь.
4. Утром слить лишнюю воду.
5. Добавить соль и специи, 1 стакан воды и взбить блендером.
6. Жарить блины на сковороде.
7. Завернуть начинку: творог, куриное филе, перец и зелень.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: