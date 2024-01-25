Для того, чтобы приготовить тонкие блины. которые не будут рваться и гореть совсем не обязательно использовать муку, молоко и яйца. Для основы отлично подходит обычная чечевица.

Идея приготовления тонких блинов без муки и яиц опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Рецепт идеально подходит для людей, которые не употребляют продукты животного происхождения.

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Ингредиенты:

чечевица – 1 стакан

вода – 1 стакан

соль, перец, сушеный чеснок, паприка

сушеная зелень

Способ приготовления:

1. Чечевицу промыть.

2. Залить 2 стаканами воды.

3. Оставить на ночь.

4. Утром слить лишнюю воду.

5. Добавить соль и специи, 1 стакан воды и взбить блендером.

6. Жарить блины на сковороде.

7. Завернуть начинку: творог, куриное филе, перец и зелень.

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