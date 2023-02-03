Удачные блины могут быть основой для приготовления разных вкусных блюд, среди которых торты, закуски с соленой начинкой. Очень важно при приготовлении блинов – сделать удачное тесто, без комочков.

Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram рецептом блинов на кипятке, которые получатся очень вкусными, эластичными и не будут рваться, и 11 вариантами вкусных начинок.

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Для того, чтобы блины были эластичными, кулинары советуют добавить в тесто растительное масло.

Но есть два ингредиенты, которые могут полностью испортить тесто для блинов, это сода и разрыхлитель!

Ингредиенты:

Мука – 125 г

Яйца – 2 шт.

Молоко – 175 мл

Кипяток – 175 г

Соль – щепотка

Сахар – по вкусу

Масло растительное – 30 г

Способ приготовления:

1. Яйца смешайте с сахаром и солью, добавьте молоко, и всыпьте муку, перемешайте до однородности.

2. Далее добавьте кипяток и масло, перемешайте снова тесто.

3. Сковороду хорошо разогрейте, смажьте растительным маслом и пожарьте блины.

Варианты начинок для блинов:

вареная или жареная курица

колбаса или ветчина

рыба

зелень

сыр

вареные яйца с луком

тушенная капуста

грибы

субпродукты

творог

ягоды

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