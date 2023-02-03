Тонкие блины, которые не рвутся: что не нужно добавлять в тесто, чтобы не испортить его
Удачные блины могут быть основой для приготовления разных вкусных блюд, среди которых торты, закуски с соленой начинкой. Очень важно при приготовлении блинов – сделать удачное тесто, без комочков.
Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram рецептом блинов на кипятке, которые получатся очень вкусными, эластичными и не будут рваться, и 11 вариантами вкусных начинок.
Для того, чтобы блины были эластичными, кулинары советуют добавить в тесто растительное масло.
Но есть два ингредиенты, которые могут полностью испортить тесто для блинов, это сода и разрыхлитель!
Ингредиенты:
- Мука – 125 г
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 175 мл
- Кипяток – 175 г
- Соль – щепотка
- Сахар – по вкусу
- Масло растительное – 30 г
Способ приготовления:
1. Яйца смешайте с сахаром и солью, добавьте молоко, и всыпьте муку, перемешайте до однородности.
2. Далее добавьте кипяток и масло, перемешайте снова тесто.
3. Сковороду хорошо разогрейте, смажьте растительным маслом и пожарьте блины.
Варианты начинок для блинов:
- вареная или жареная курица
- колбаса или ветчина
- рыба
- зелень
- сыр
- вареные яйца с луком
- тушенная капуста
- грибы
- субпродукты
- творог
- ягоды
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