Тонкие блины, которые не рвутся: что не нужно добавлять в тесто, чтобы не испортить его

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Тонкие блины на молоке

Удачные блины могут быть основой для приготовления разных вкусных блюд, среди которых торты, закуски с соленой начинкой. Очень важно при приготовлении блинов – сделать удачное тесто, без комочков. 

Домашние блины

Кулинар Валентина Саенко поделилась в Instagram рецептом блинов на кипятке, которые получатся очень вкусными, эластичными и не будут рваться, и 11 вариантами вкусных начинок.

Рецепт блинов
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Для того, чтобы блины были эластичными, кулинары советуют добавить в тесто растительное масло. 

Но есть два ингредиенты, которые могут полностью испортить тесто для блинов, это сода и разрыхлитель! 

Как приготовить вкусные блины с содой

Ингредиенты:

  • Мука – 125 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Молоко – 175 мл
  • Кипяток – 175 г
  • Соль – щепотка 
  • Сахар – по вкусу 
  • Масло растительное – 30 г

Способ приготовления:

1. Яйца смешайте с сахаром и солью, добавьте молоко, и всыпьте муку, перемешайте до однородности.

Как приготовить идеальное тесто для блинов

2. Далее добавьте кипяток и масло, перемешайте снова тесто.

Как правильно жарить блины

3. Сковороду хорошо разогрейте, смажьте растительным маслом и пожарьте блины.

Рецепт тонких блинчиков

Варианты начинок для блинов:

  • вареная или жареная курица
  • колбаса или ветчина
  • рыба
  • зелень
  • сыр 
  • вареные яйца с луком
  • тушенная капуста 
  • грибы
  • субпродукты 
  • творог 
  • ягоды 
Блины с вкусной начинкой

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