Видео дня
Тонкие блины, которые не рвутся и получаются золотистыми: что обязательно нужно добавить в тесто
Блины – самое простое блюдо из муки, молока и яиц. Готовить их можно на кипятке, кефире, сыворотке, воде. Чтобы не было комочков, нужно очень хорошо взбить яйца с сахаром, и самое главное – просеять муку.
Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом вкусных, тонких блинов на кипятке, с молоком и растительным маслом.
Чтобы блины были эластичными и не рвались, влейте в тесто растительное масло!
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- молоко – 250 мл
- растительное масло – 2 ст. л.
- мука – 150 г
- ванильный сахар – 1 пакет
- сахар – 2 ст. л.
- кипяток – 150 мл
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте с молоком венчиком, добавьте ванильный сахар, влейте масло.
2. После всыпьте муку, перемешайте и влейте кипяток.
3. Разогрейте сковороду, пожарьте блины.
Подавать их можно со сгущенным молоком, сметаной, джемами.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: