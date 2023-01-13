Блины – самое простое блюдо из муки, молока и яиц. Готовить их можно на кипятке, кефире, сыворотке, воде. Чтобы не было комочков, нужно очень хорошо взбить яйца с сахаром, и самое главное – просеять муку.

Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом вкусных, тонких блинов на кипятке, с молоком и растительным маслом.

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Чтобы блины были эластичными и не рвались, влейте в тесто растительное масло!

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

молоко – 250 мл

растительное масло – 2 ст. л.

мука – 150 г

ванильный сахар – 1 пакет

сахар – 2 ст. л.

кипяток – 150 мл

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с молоком венчиком, добавьте ванильный сахар, влейте масло.

2. После всыпьте муку, перемешайте и влейте кипяток.

3. Разогрейте сковороду, пожарьте блины.

Подавать их можно со сгущенным молоком, сметаной, джемами.

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