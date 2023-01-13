Тонкие блины, которые не рвутся и получаются золотистыми: что обязательно нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт тонких блинчиков на молоке

Блины – самое простое блюдо из муки, молока и яиц. Готовить их можно на кипятке, кефире, сыворотке, воде. Чтобы не было комочков, нужно очень хорошо взбить яйца с сахаром, и самое главное – просеять муку. 

Домашние блины

Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом вкусных, тонких блинов на кипятке, с молоком и растительным маслом. 

Как приготовить блины, которые никогда не рвутся
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Чтобы блины были эластичными и не рвались, влейте в тесто растительное масло!

Рецепт блинов

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.
  • молоко – 250 мл
  • растительное масло – 2 ст. л. 
  • мука – 150 г
  • ванильный сахар – 1 пакет
  • сахар – 2 ст. л.
  • кипяток – 150 мл

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте с молоком венчиком, добавьте ванильный сахар, влейте масло. 

Тесто для блинов

2. После всыпьте муку, перемешайте и влейте кипяток. 

Как приготовить идеальное тесто для блинов

3. Разогрейте сковороду, пожарьте блины

Как пожарить тонкие и эластичные блины

Подавать их можно со сгущенным молоком, сметаной, джемами. 

Вкусные блины

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