Тонкие блины, которые не рвутся: рассказываем, что обязательно нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние блины

Домашние блины – самое элементарное блюдо из теста, но и они могут часто получатся неудачными. Кулинары советуют добавлять в тесто не только растительное масло, но еще и сливочное, чтобы блины были тонкими, но при этом не рвались. 

Секреты приготовления тонких блинчиков

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусных, ароматных, тонких блинов, которые ну будут рваться. 

Рецепт блинов
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Ингредиенты:

Тесто:

  • молоко – 500 мл
  • мука – 190 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 35 г
  • растительное масло – 35 г
  • сливочное масло – 35 г

Способ приготовления:

1. В 200 мл молока добавьте яйца, соль, сахар, перемешайте, всыпьте муку, снова перемешайте, чтобы тесто было как густая сметана. 

2. После еще влейте в тесто молоко, перемешайте. 

Тесто для блинов на молоке

3. Растопите сливочное масло, перемешайте с растительным и добавьте в тесто, это не даст блинам рваться. 

Вкусные блины со сливочным маслом

4. Влейте смесь масел в тесто, перемешайте. 

Тонкие блины

5. Пожарьте блины до золотистости. 

Домашние блины

Для начинки можно использовать любые ингредиенты!

Вкусные блины с творогом

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