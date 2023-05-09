Домашние блины – самое элементарное блюдо из теста, но и они могут часто получатся неудачными. Кулинары советуют добавлять в тесто не только растительное масло, но еще и сливочное, чтобы блины были тонкими, но при этом не рвались.

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусных, ароматных, тонких блинов, которые ну будут рваться.

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Ингредиенты:

Тесто:

молоко – 500 мл

мука – 190 г

яйца – 2 шт.

сахар – 35 г

растительное масло – 35 г

сливочное масло – 35 г

Способ приготовления:

1. В 200 мл молока добавьте яйца, соль, сахар, перемешайте, всыпьте муку, снова перемешайте, чтобы тесто было как густая сметана.

2. После еще влейте в тесто молоко, перемешайте.

3. Растопите сливочное масло, перемешайте с растительным и добавьте в тесто, это не даст блинам рваться.

4. Влейте смесь масел в тесто, перемешайте.

5. Пожарьте блины до золотистости.

Для начинки можно использовать любые ингредиенты!

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