Тонкие блины, которые не рвутся: рассказываем, что обязательно нужно добавить в тесто
Домашние блины – самое элементарное блюдо из теста, но и они могут часто получатся неудачными. Кулинары советуют добавлять в тесто не только растительное масло, но еще и сливочное, чтобы блины были тонкими, но при этом не рвались.
Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусных, ароматных, тонких блинов, которые ну будут рваться.
Ингредиенты:
Тесто:
- молоко – 500 мл
- мука – 190 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 35 г
- растительное масло – 35 г
- сливочное масло – 35 г
Способ приготовления:
1. В 200 мл молока добавьте яйца, соль, сахар, перемешайте, всыпьте муку, снова перемешайте, чтобы тесто было как густая сметана.
2. После еще влейте в тесто молоко, перемешайте.
3. Растопите сливочное масло, перемешайте с растительным и добавьте в тесто, это не даст блинам рваться.
4. Влейте смесь масел в тесто, перемешайте.
5. Пожарьте блины до золотистости.
Для начинки можно использовать любые ингредиенты!
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