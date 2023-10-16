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Тонкие блины, которые не рвутся: рассказываем, что обязательно нужно добавить в тесто
Домашние блины можно готовить на воде, сметане, кефире и даже воде. Для того, чтобы они не рвались, кулинары советуют добавлять в тесто растительное и растопленное сливочное масло.
Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусных блинов с кисломолочным сыром, маковой начинкой и вишнями.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 4 шт.
- мука – 5-7 ст. л.
- молоко – 1,5 ст.
- сахар – 3-4 ч. л.
- соль – щепотка
- масло оливковое – 2 ст. л.
Начинка:
- сыр кисломолочный 5%+сахарная пудра
- маковая начинка
- вишня 400 гр + 20 гр крахмала + сахар по вкусу, все смешать и немного проварить в сотейнике
Способ приготовления:
1. К яйцам добавьте сахар и соль, смешайте венчиком. Добавьте муку и понемногу влейте молоко, постоянно перемешивая. Влейте все молоко, перемешайте до однородности и налейте растительное масло, перемешайте.
2. Жарьте тонкие блины с двух сторон до готовности.
3. Сформируйте блины.
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