Тонкие блины, которые не рвутся: рассказываем, что обязательно нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,6 т.
Рецепт блинов

Домашние блины можно готовить на воде, сметане, кефире и даже воде. Для того, чтобы они не рвались, кулинары советуют добавлять в тесто растительное и растопленное сливочное масло. 

Блины из тыквы

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусных блинов с кисломолочным сыром, маковой начинкой и вишнями. 

Рецепт блинов
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Ингредиенты для теста: 

  • яйца – 4 шт.
  • мука – 5-7 ст. л.
  • молоко – 1,5 ст.
  • сахар – 3-4 ч. л.
  • соль – щепотка
  • масло оливковое – 2 ст. л.

Начинка:

  • сыр кисломолочный 5%+сахарная пудра
  • маковая начинка
  • вишня 400 гр + 20 гр крахмала + сахар по вкусу, все смешать и немного проварить в сотейнике

Способ приготовления:

1. К яйцам добавьте сахар и соль, смешайте венчиком. Добавьте муку и понемногу влейте молоко, постоянно перемешивая. Влейте все молоко, перемешайте до однородности и налейте растительное масло, перемешайте. 

Тесто для блинов

2. Жарьте тонкие блины с двух сторон до готовности.

Жареные блины

3. Сформируйте блины.

Блины с творожной начинкой с маком и вишнями

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