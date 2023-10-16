Домашние блины можно готовить на воде, сметане, кефире и даже воде. Для того, чтобы они не рвались, кулинары советуют добавлять в тесто растительное и растопленное сливочное масло.

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусных блинов с кисломолочным сыром, маковой начинкой и вишнями.

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Ингредиенты для теста:

яйца – 4 шт.

мука – 5-7 ст. л.

молоко – 1,5 ст.

сахар – 3-4 ч. л.

соль – щепотка

масло оливковое – 2 ст. л.

Начинка:

сыр кисломолочный 5%+сахарная пудра

маковая начинка

вишня 400 гр + 20 гр крахмала + сахар по вкусу, все смешать и немного проварить в сотейнике

Способ приготовления:

1. К яйцам добавьте сахар и соль, смешайте венчиком. Добавьте муку и понемногу влейте молоко, постоянно перемешивая. Влейте все молоко, перемешайте до однородности и налейте растительное масло, перемешайте.

2. Жарьте тонкие блины с двух сторон до готовности.

3. Сформируйте блины.

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