Тонкие и сытные блины можно приготовить даже без молока. Для теста подойдет обычная вода. Текстура получится очень мягкой и нежной, а самое главное, что такое блюдо можно есть в пост.

Идея приготовления постных блинов с маком опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 250 г

сахар – 2 ст.л

соль – щепотка

ванильный сахар – 1 ч.л

вода – 500 мл (или растительное молоко)

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сода – 1/3 ч.л погасить 1 ч.л уксуса

масло оливковое – 4 ст.л

мак – 2 ст.л

Способ приготовления:

1. Смешать венчиком муку, сахар, соль, ванильный сахар, влить кипяченую воду (комнатной температуры).

2. Перемешать, чтобы не было комочков.

3. Вместо воды можно использовать растительное молоко (овсяное, миндальное, кокосовое, соевое).

4. Соду хорошо погасить уксусом, добавить масло и мак. Перемешать до однородной жидкой массы.

5. Жарить на сухой сковороде тонкие блины с двух сторон.

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