Тонкие блины на воде и масле: можно есть в пост

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Тонкие блины на воде и масле: можно есть в пост

Тонкие и сытные блины можно приготовить даже без молока. Для теста подойдет обычная вода. Текстура получится очень мягкой и нежной, а самое главное, что такое блюдо можно есть в пост.

Идея приготовления постных блинов с маком опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram.

Тонкие блины на воде и масле: можно есть в пост

Ингредиенты:

  • мука – 250 г
  • сахар – 2 ст.л
  • соль – щепотка
  • ванильный сахар – 1 ч.л
  • вода – 500 мл (или растительное молоко)
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  • сода – 1/3 ч.л погасить 1 ч.л уксуса
  • масло оливковое – 4 ст.л
  • мак – 2 ст.л

Способ приготовления:

Тонкие блины на воде и масле: можно есть в пост

1. Смешать венчиком муку, сахар, соль, ванильный сахар, влить кипяченую воду (комнатной температуры).

Тонкие блины на воде и масле: можно есть в пост

2. Перемешать, чтобы не было комочков.

Тонкие блины на воде и масле: можно есть в пост

3. Вместо воды можно использовать растительное молоко (овсяное, миндальное, кокосовое, соевое).

Тонкие блины на воде и масле: можно есть в пост

4. Соду хорошо погасить уксусом, добавить масло и мак. Перемешать до однородной жидкой массы.

Тонкие блины на воде и масле: можно есть в пост

5. Жарить на сухой сковороде тонкие блины с двух сторон.

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