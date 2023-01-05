Блины – очень простое и вкусное блюдо из муки, молока, яиц и сахара. Для того, чтобы блины были ароматными, просто добавьте ванильный сахар, корицу. А в качестве начинки можно использовать: творог, мак, твердый сыр, грибы, мясо, зелень, овощи, фрукты, ягоды.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом тонких блинов, которые не будут рваться, а также рецептом вкусной маковой начинки.

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Советы: чтобы блины не рвались, добавьте в тесто растопленное сливочное масло! А чтобы блины не вышли "комом" для этого нужно их жарить на качественной сковороде. Ее нужно хорошо разогреть и пожарить блинчики до золотистой корочки с обеих сторон.

Ингредиенты:

молоко – 250 мл

теплая вода – 250 мл

яйца – 4 шт.

мука – 200 г

соль – 0,5 ч. л.

сахар – 2 ст. л.

сливочное масло – 60 г

Для маковой начинки:

мак – 150 г

вода – 200 мл

сливочное масло – 15 г

сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Маковая начинка: мак хорошо промойте, залейте водой, накройте крышкой и поставьте вариться на средний огонь, готовьте, пока жидкость не испарится. После добавьте туда сливочное масло, сахар и с помощью блендера перебейте все в однородную консистенцию. По желанию можно добавить ароматизаторы, изюм.

2. К теплому молоку добавьте яйца, соль, сахар и перемешайте. Не переставая мешать, добавьте теплую воду и в несколько этапов добавьте муку. Хорошо перемешайте и добавьте растопленное масло, перемешайте. Тесто должно выйти не жидким и не густым.

3. Выложите маковую начинку по всей поверхности блина и заверните, будет очень вкусно!

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