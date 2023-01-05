Тонкие блины с маком: что обязательно нужно добавить в тесто, чтобы они не рвались
Блины – очень простое и вкусное блюдо из муки, молока, яиц и сахара. Для того, чтобы блины были ароматными, просто добавьте ванильный сахар, корицу. А в качестве начинки можно использовать: творог, мак, твердый сыр, грибы, мясо, зелень, овощи, фрукты, ягоды.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом тонких блинов, которые не будут рваться, а также рецептом вкусной маковой начинки.
Советы: чтобы блины не рвались, добавьте в тесто растопленное сливочное масло! А чтобы блины не вышли "комом" для этого нужно их жарить на качественной сковороде. Ее нужно хорошо разогреть и пожарить блинчики до золотистой корочки с обеих сторон.
Ингредиенты:
- молоко – 250 мл
- теплая вода – 250 мл
- яйца – 4 шт.
- мука – 200 г
- соль – 0,5 ч. л.
- сахар – 2 ст. л.
- сливочное масло – 60 г
Для маковой начинки:
- мак – 150 г
- вода – 200 мл
- сливочное масло – 15 г
- сахар – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Маковая начинка: мак хорошо промойте, залейте водой, накройте крышкой и поставьте вариться на средний огонь, готовьте, пока жидкость не испарится. После добавьте туда сливочное масло, сахар и с помощью блендера перебейте все в однородную консистенцию. По желанию можно добавить ароматизаторы, изюм.
2. К теплому молоку добавьте яйца, соль, сахар и перемешайте. Не переставая мешать, добавьте теплую воду и в несколько этапов добавьте муку. Хорошо перемешайте и добавьте растопленное масло, перемешайте. Тесто должно выйти не жидким и не густым.
3. Выложите маковую начинку по всей поверхности блина и заверните, будет очень вкусно!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: