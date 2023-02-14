Тонкие и эластичные шоколадные блины: рецепт самого удачного теста

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Тонкие и эластичные шоколадные блины: рецепт самого удачного теста

Если классические блины на молоке вам уже приелись, их с легкостью можно приготовить по новому из шоколадного теста. Шоколадные блины получаются очень ароматными, обладают легким привкусом какао, а главное – они тонкие, эластичные и нежные. Особенно вкусно их есть с творогом, вишнями или бананом.

Фудблогер Ольга с ником podomashnemutut на своей странице в Instagram поделилась рецептом шоколадных блинов на молоке, которые всегда получаются тонкими, нежными и эластичными.

Рецепт шоколадных блинов на молоке

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт
  • молоко – 500 мл
  • мука – 4 ст. л.
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  • какао – 4 ст. л.
  • масло растительное – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Взбить яйца венчиком до однородности.

Шоколадное тесто для блинов

2. Налить молоко и перемешать.

3. Добавить муку и какао. Перемешать, чтобы не было комочков.

4. Добавить масло и перемешать.

Шоколадные блины на молоке без сахара

5. Пожарить блины на сковороде.

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