Если классические блины на молоке вам уже приелись, их с легкостью можно приготовить по новому из шоколадного теста. Шоколадные блины получаются очень ароматными, обладают легким привкусом какао, а главное – они тонкие, эластичные и нежные. Особенно вкусно их есть с творогом, вишнями или бананом.

Фудблогер Ольга с ником podomashnemutut на своей странице в Instagram поделилась рецептом шоколадных блинов на молоке, которые всегда получаются тонкими, нежными и эластичными.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

молоко – 500 мл

мука – 4 ст. л.

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какао – 4 ст. л.

масло растительное – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Взбить яйца венчиком до однородности.

2. Налить молоко и перемешать.

3. Добавить муку и какао. Перемешать, чтобы не было комочков.

4. Добавить масло и перемешать.

5. Пожарить блины на сковороде.

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