Тонкие и эластичные шоколадные блины: рецепт самого удачного теста
Если классические блины на молоке вам уже приелись, их с легкостью можно приготовить по новому из шоколадного теста. Шоколадные блины получаются очень ароматными, обладают легким привкусом какао, а главное – они тонкие, эластичные и нежные. Особенно вкусно их есть с творогом, вишнями или бананом.
Фудблогер Ольга с ником podomashnemutut на своей странице в Instagram поделилась рецептом шоколадных блинов на молоке, которые всегда получаются тонкими, нежными и эластичными.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт
- молоко – 500 мл
- мука – 4 ст. л.
- какао – 4 ст. л.
- масло растительное – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Взбить яйца венчиком до однородности.
2. Налить молоко и перемешать.
3. Добавить муку и какао. Перемешать, чтобы не было комочков.
4. Добавить масло и перемешать.
5. Пожарить блины на сковороде.
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