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Тонкие овощные блины на скорую руку: на чем приготовить
Сезонные овощи – это отличная основа для приготовления тонких и сытных блинчиков. Тесто готовится на молоке, поэтому получается упругим и нежным. Очень вкусно подавать со сметаной.
Идея приготовления овощных блинов опубликована на странице фудблогера Варвары с ником valerikiry в Instagram. Овощи нужно просто натереть.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт
- картофель – 1 шт
- 300 мл – молока
- мука – 170 г
- растительное масло – 1 ст.л.
- укроп, зеленый лук, петрушка по выбору пучочек
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца выбить в миску.
2. Добавить соль, хорошо перемешать.
3. Влить молоко.
4. Натереть кабачок.
5. Добавить в яичную массу.
6. Добавить натертый картофель.
7. Измельчить зелень.
8. Добавить в массу и хорошо перемешать.
9. Просеять муку.
10. Еще раз хорошо перемешать.
11. Жарить на разогретой сковороде с двух сторон.
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