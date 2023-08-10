Сезонные овощи – это отличная основа для приготовления тонких и сытных блинчиков. Тесто готовится на молоке, поэтому получается упругим и нежным. Очень вкусно подавать со сметаной.

Идея приготовления овощных блинов опубликована на странице фудблогера Варвары с ником valerikiry в Instagram. Овощи нужно просто натереть.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт

картофель – 1 шт

300 мл – молока

мука – 170 г

растительное масло – 1 ст.л.

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укроп, зеленый лук, петрушка по выбору пучочек

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца выбить в миску.

2. Добавить соль, хорошо перемешать.

3. Влить молоко.

4. Натереть кабачок.

5. Добавить в яичную массу.

6. Добавить натертый картофель.

7. Измельчить зелень.

8. Добавить в массу и хорошо перемешать.

9. Просеять муку.

10. Еще раз хорошо перемешать.

11. Жарить на разогретой сковороде с двух сторон.

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