Тонкие овощные блины на скорую руку: на чем приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Тонкие овощные блины на скорую руку: на чем приготовить

Сезонные овощи – это отличная основа для приготовления тонких и сытных блинчиков. Тесто готовится на молоке, поэтому получается упругим и нежным. Очень вкусно подавать со сметаной.

Идея приготовления овощных блинов опубликована на странице фудблогера Варвары с ником valerikiry в Instagram. Овощи нужно просто натереть.

Тонкие овощные блины на скорую руку: на чем приготовить

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт
  • картофель – 1 шт
  • 300 мл – молока
  • мука – 170 г
  • растительное масло – 1 ст.л.
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  • укроп, зеленый лук, петрушка по выбору пучочек
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Тонкие овощные блины на скорую руку: на чем приготовить

1. Яйца выбить в миску.

2. Добавить соль, хорошо перемешать.

Тонкие овощные блины на скорую руку: на чем приготовить

3. Влить молоко.

4. Натереть кабачок.

Тонкие овощные блины на скорую руку: на чем приготовить

5. Добавить в яичную массу.

6. Добавить натертый картофель.

Тонкие овощные блины на скорую руку: на чем приготовить

7. Измельчить зелень.

8. Добавить в массу и хорошо перемешать.

Тонкие овощные блины на скорую руку: на чем приготовить

9. Просеять муку.

10. Еще раз хорошо перемешать.

Тонкие овощные блины на скорую руку: на чем приготовить

11. Жарить на разогретой сковороде с двух сторон.

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