Как безопасно готовить еду, чтобы избежать пищевых отравлений

Готовить пищу при температуре как минимум 75 ° C и выше, охлаждать приготовленные блюда как можно быстрее, разогревать пищу до тех пор, пока она не станет горячей, держать при температуре выше 60 ° C или охлаждать, накрывать и хранить в холодильнике - эти рекомендации экспертов из издания betterhealth.vic.gov.au, специализирующегося на охране здоровья, приобретают особое значение в летнее время, когда традиционно увеличиваются случаи отравления.

OBOZREVATEL, руководствуясь знаниями и опытом betterhealth.vic.gov.au, предлагает использовать эти рекомендации в своей кулинарной практике.

Неадекватная кулинария является частой причиной пищевых отравлений. Большинство продуктов, особенно мясо, птицу, рыбу и яйца следует тщательно готовить, чтобы убить пищевые отравляющие бактерии.

Некоторые люди подвергаются большему риску пищевого отравления, чем другие. Уязвимые группы включают беременных женщин, детей младшего возраста, пожилых людей и лиц с подавленной иммунной системой. Особую осторожность следует соблюдать при приготовлении, подаче и хранении пищи для этих групп.

Мякоть приготовленной рыбы должна отслаиваться Getty

Какие продукты относятся к группе высокого риска

Пищевые отравляющие бактерии растут на одних продуктах легче, чем на других. Эти продукты высокого риска включают в себя:

сырое и вареное мясо, включая птицу, такую как курица и индейка, и продукты, содержащие их, такие как запеканки, карри и лазанья;

молочные продукты, такие как заварные кремы и десерты на молочной основе, такие как пироги с заварным кремом и чизкейк;

яйца и яичные продукты, такие как мусс;

мелкие товары, такие как ветчина и салями;

морепродукты, такие как салат из морепродуктов, пирожки, рыбные шарики, рагу с морепродуктами и рыбный бульон;

приготовленный рис и макароны;

готовые салаты, такие как салат из капусты, макароны и рисовые салаты;

готовые фруктовые салаты;

готовые к употреблению продукты, в том числе бутерброды, рулеты и пицца, содержащие любые из перечисленных выше продуктов.

Готовые фруктовые салаты Getty

Сколько времени могут находиться продукты с высоким риском в температурно-опасной зоне

Будьте осторожны с продуктами с высоким риском. Вы должны помнить:

Не допускать попадания пищевых продуктов высокого риска в "температурную зону опасности" между 5 и 60 ° C. Если продукты повышенной опасности оставались в зоне температурной опасности на срок до двух часов, продукты следует разогреть, хранить в холодильнике или употреблять. Если продукты с высокой степенью риска были оставлены в опасной температурной зоне более двух часов, но менее четырех часов, их следует немедленно употреблять. Выбрасывайте любые продукты с высокой степенью риска, которые были оставлены в зоне температурной опасности более четырех часов.

Готовьте всю еду с использованием температуры 75 ° С

Очень важны нюансы в приготовлении еды. Разные продукты требуют разного подхода:

Стремитесь к внутренней температуре 75 ° C или выше, когда вы готовите еду. Нагревание продуктов до этой температуры убивает большинство пищевых отравляющих бактерий. Используйте термометр для проверки внутренней температуры продуктов в процессе приготовления.

Готовя фарш, колбасы, целую курицу или фаршированное мясо, вы не должны видеть никакого розового мяса, а соки должны быть чистыми.

Приготовьте на высокой температуре стейк и целые куски красного мяса, так как бактерии пищевого отравления, в основном, находятся на поверхности.

Готовьте рыбу до тех пор, пока ее мякоть не станет легко отслаиваться с помощью вилки.

Бактерии, присутствующие на скорлупе яйца и внутри яйца, могут загрязнять пищу Getty

Тщательно готовьте продукты из яиц, такие как омлеты и запеченные заварные кремы.

Будьте особенно осторожны при приготовлении продуктов, содержащих сырое яйцо, таких как домашний майонез, тирамису. Бактерии, присутствующие на скорлупе яйца и внутри яйца, могут загрязнять эти виды пищи и вызывать пищевое отравление.

Старайтесь не давать пищу, содержащую сырые яйца, беременным женщинам, маленьким детям, пожилым людям и людям с ослабленной иммунной системой.

Пищевая безопасность и приготовление в микроволновой печи

Микроволновые печи - это быстрый и удобный способ приготовления пищи, однако нужно придерживаться определенных правил. Когда вы готовите еду в микроволновой печи:

Если возможно, порежьте еду на кусочки одинакового размера или положите более крупные или толстые предметы к внешнему краю посуды.

Накройте еду крышкой с защитой от микроволн или пластиковой пленкой. Это будет удерживать пар и способствовать более равномерному приготовлению пищи.

Вращайте и размешивайте пищу во время приготовления.

Дождитесь окончания времени выдержки, прежде чем проверять, что приготовление завершено. Пища продолжает готовиться даже после выключения микроволновой печи.

Охлаждение и хранение продуктов

Если вам нужно хранить готовую еду для повторного использования, подождите, пока она полностью не остынет, после этого накройте и поместите ее в холодильник. Большие порции еды охлаждаются быстрее, если вы кладете их в мелкие емкости или делите на более мелкие порции.

Если вам нужно держать пищу в тепле, держите ее при температуре, превышающей 60 ° C.

При идеальных условиях приготовленную пищу можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней. Если вы хотите дольше хранить приготовленную пищу, заморозьте ее сразу же после охлаждения.

Всегда храните приготовленную пищу отдельно от сырой пищи, особенно сырое мясо, птицу и рыбу. Держите сырое мясо и птицу на дне холодильника, чтобы сырые соки не капали на другие продукты. Убедитесь, что вся еда покрыта или запечатана.

Мясо, приготовленное на гриле Getty

Разогреть еду до горячего состояния

Разогревайте пищу до тех пор, пока она не станет горячей - выше 75 ° C или, предпочтительно, до кипения. Пища должна быть нужной температуры не только по краям. Будьте осторожны при разогреве пищи в микроволновой печи. Выполните те же действия, что и при приготовлении пищи в микроволновой печи, чтобы убедиться, что все продукты нагреты до температуры выше 75 ° C.

Как сообщал OBOZREVATEL, круглый год у вас жадный аппетит, но наступает лето, и вам интересно, куда он пропал? Вид дымящегося стейка не выглядит заманчивым, и вы не в настроении бороться за последний кусочек лосося на тарелке. Что именно в жаркую погоду заставляет вас терять интерес к еде?

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