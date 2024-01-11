Если вы хотите иметь лучший вид, быть полон энергии, а также жить как можно дольше, необходимо позаботиться о своем питании. Именно то, что мы употребляем в пищу, кроет ключевую роль в вышеуказанных факторах.

Диетолог Ро Хантрисс в своем интервью изданию The Sun рассказала о топ-10 продуктах, которые принесут пользу здоровью и одновременно не сильно ударят по семейному бюджету. Введя их в рацион, человек сможет избавиться от многих проблем.

Консервированные сардины

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Этот продукт богат омега-3, что является незаменимым помощником в работе сердца и правильной работы мозга.

Гречка

Гречка является прекрасным продуктом для людей, которые ищут что-нибудь без глютена. Также эта крупа достаточно бюджетна и позволить ее себе может каждый. Она содержит много клетчатки и высвобождает энергию, поддерживая лучший контроль уровня сахара в крови.

Апельсины

Обычный апельсин является отличным источником клетчатки и способствует пищеварению. Также, по сравнению с другими фруктами, апельсин имеет достаточно длительный срок хранения, благодаря чему их можно покупать оптом и всегда иметь в наличии дома.

Тело курица

Курица является относительно жирным мясом и прекрасным источником белка. Кроме этого в моем содержится селен и витамины группы В.

А еще покупка целой курицы получается гораздо более бюджетной, чем, если покупать конкретные части в отдельности. Целую тушку курицы можно использовать для приготовления различного типа супов и бульонов.

Сушеная чечевица

Эксперт утверждает, что сушеная чечевица является гораздо более бюджетным источником белка, чем другие продукты. Кроме этого, в ней содержится железо, фолиевая кислота, магний и клетчатка.

Консервированные помидоры

По словам Ро, консервированные помидоры во многих случаях принесут больше пользы, чем свежие. Например, если использовать консервированные помидоры зимой, то витаминов в них окажется гораздо больше, чем в продаваемых в магазинах не во время своего сезона.

Смешанные орехи

Эксперт советует покупать большие упаковки смеси орехов. Так они получатся гораздо экономнее и станут прекрасным перекусом. Они насытят организм полезными веществами, а также снизят чувство голода.

Овес

Овес является отличным вариантом для здорового завтрака. Во-первых, это очень бюджетное блюдо, а во-вторых, оно наполнит организм белками, жирами и углеводами и нужного ему количества.

Греческий йогурт

Обычный греческий йогурт является отличным вариантом для первого приема пищи или для перекуса в течение дня. Хотя он и немного дороже остальных йогуртов, но и имеет ряд преимуществ над ними. К примеру, в греческом йогурте содержатся: кальций, высококачественный белок, витамин В12, а также бактерии, помогающие здоровой работе кишечника.

Сушеные бобы каннеллини

Фасоль каннеллини богата питательными веществами и обеспечивает значительное количество питательных веществ относительно их калорийности. Кроме того, в бобах содержатся специальные пищевые волокна, обеспечивающие правильные пищеварительные процессы.

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