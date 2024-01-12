Время от времени почти каждая хозяйка пытается обрадовать своих родных вкусными блинами. Уникальность этого блюда заключается в его универсальности. Подавать можно просто полив их сгущенкой, или вареньем. А можно завернуть в блины любые начинки, причем как сладкие, так и соленые.

Выбор начинки зависит исключительно от вкусов людей, которые будут пробовать блины. Именно поэтому недавно издание Independent опубликовало список самых популярных начинок. Среди них каждый человек сможет выбрать именно то, что придется ему по вкусу.

Видео дня

Самые сладкие начинки для блинов

1. Лимон и сахар

2. Бекон, яйцо и клиновый сироп (подавать в виде полноценного завтрака)

3. Арахисовое масло, шоколад, банан

4. Пряное яблочное варенье

5. Вишня и миндальное масло

Самые соленые начинки для блинов

1.Ветчина и сыр

2. Шпинат и яйцо пашот

3. Тимьян, фета и мед

4. Грибы, творог, лук порей

5. Спаржа и ветчина

Также на OBOZ.UA можно найти много других вариантов блинов: