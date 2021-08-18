ТОП-2 самых вкусных блюда со сливами
Сливы – вкусные фрукты, которые очень полезны для организма, в них много витаминов и минералов. Из них можно приготовить множество вкусных блюд, начиная от пирогов, заканчивая вареньям.
Редакция FoodOboz делится вкусными и необычными рецептами блюд из слив, которые обязательно нужно приготовить дома.
1. Конфитюр из слив на зиму
Ингредиенты:
Сливы – 1 кг
Сахар – 500 г
Способ приготовления:
Помойте сливы, разрежьте кусочками, обязательно удалите косточку.
Засыпьте сахаром, обязательно измельчите погружным блендером до однородности.
После – варите на слабом огне, пока варенье не загустеет.
Сразу горячим разлейте по стерильным банкам и законсервируйте.
2. Кетчуп со сливами
Ингредиенты:
Помидор — 2 кг
Сливы — 800 г
Лук репчатый — 2 шт
Сахар — 100 г
Соль — 1 ст. л.
Орегано — 1 ч. л.
Уксус 9% – 30 мл
Чеснок — 3-4 зуб.
Перец черный молотый – 0,5 г
Способ приготовления:
Помойте помидоры, очистите лук, чеснок, сливы.
Порежьте овощи, переложите в блендер, взбейте до однородности.
Перелейте в сотейник, добавьте сахар, соль, перец, орегано и варите до готовности, добавьте уксус, перемешайте.
Готовый кетчуп вылейте в стерильные банки и законсервируйте, переверните вверх дном.
Обязательно укутайте их теплым полотенцем, когда они полностью остынут – перенесите в прохладное, темное место.
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