ТОП-2 самых вкусных блюда со сливами

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
414
Что приготовить из слив

Сливы – вкусные фрукты, которые очень полезны для организма, в них много витаминов и минералов. Из них можно приготовить множество вкусных блюд, начиная от пирогов, заканчивая вареньям.

Редакция FoodOboz делится вкусными и необычными рецептами блюд из слив, которые обязательно нужно приготовить дома.

1. Конфитюр из слив на зиму

Как вкусно приготовить конфитюр

Ингредиенты:

  • Сливы – 1 кг

  • Сахар – 500 г

Способ приготовления:

  1. Помойте сливы, разрежьте кусочками, обязательно удалите косточку.

  2. Засыпьте сахаром, обязательно измельчите погружным блендером до однородности.

  3. После – варите на слабом огне, пока варенье не загустеет.

  4. Сразу горячим разлейте по стерильным банкам и законсервируйте.

2. Кетчуп со сливами

Видео дня
Сливы для кетчупа

Ингредиенты:

  • Помидор — 2 кг

  • Сливы — 800 г

  • Лук репчатый — 2 шт

  • Сахар — 100 г

  • Соль — 1 ст. л.

  • Орегано — 1 ч. л.

  • Уксус 9% – 30 мл

  • Чеснок — 3-4 зуб.

  • Перец черный молотый – 0,5 г

Способ приготовления:

  1. Помойте помидоры, очистите лук, чеснок, сливы.

  2. Порежьте овощи, переложите в блендер, взбейте до однородности.

  3. Перелейте в сотейник, добавьте сахар, соль, перец, орегано и варите до готовности, добавьте уксус, перемешайте.

  4. Готовый кетчуп вылейте в стерильные банки и законсервируйте, переверните вверх дном.

  5. Обязательно укутайте их теплым полотенцем, когда они полностью остынут – перенесите в прохладное, темное место.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно приготовить дома сырники без творога и сахара так, чтобы они были сочными, мягкими и ароматными.

Телеведущий и судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусного, ароматного домашнего кетчупа, который станет прекрасным дополнением ко многим блюдам.

Сейчас мы готовим

Все рецепты