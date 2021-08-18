ТОП-2 самых вкусных блюда со сливами

Сливы – вкусные фрукты, которые очень полезны для организма, в них много витаминов и минералов. Из них можно приготовить множество вкусных блюд, начиная от пирогов, заканчивая вареньям.

Редакция FoodOboz делится вкусными и необычными рецептами блюд из слив, которые обязательно нужно приготовить дома.

1. Конфитюр из слив на зиму

Ингредиенты:

Сливы – 1 кг

Сахар – 500 г

Способ приготовления:

Помойте сливы, разрежьте кусочками, обязательно удалите косточку. Засыпьте сахаром, обязательно измельчите погружным блендером до однородности. После – варите на слабом огне, пока варенье не загустеет. Сразу горячим разлейте по стерильным банкам и законсервируйте.

2. Кетчуп со сливами

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Ингредиенты:

Помидор — 2 кг

Сливы — 800 г

Лук репчатый — 2 шт

Сахар — 100 г

Соль — 1 ст. л.

Орегано — 1 ч. л.

Уксус 9% – 30 мл

Чеснок — 3-4 зуб.

Перец черный молотый – 0,5 г

Способ приготовления:

Помойте помидоры, очистите лук, чеснок, сливы. Порежьте овощи, переложите в блендер, взбейте до однородности. Перелейте в сотейник, добавьте сахар, соль, перец, орегано и варите до готовности, добавьте уксус, перемешайте. Готовый кетчуп вылейте в стерильные банки и законсервируйте, переверните вверх дном. Обязательно укутайте их теплым полотенцем, когда они полностью остынут – перенесите в прохладное, темное место.

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