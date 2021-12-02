Топ-3 легких салатов с гранатом: с чем лучше всего сочетать

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
2,0 т.
Топ-3 легких салатов с гранатом: с чем лучше всего сочетать

Гранат – замечательный фрукт, который очень полезно употреблять именно в период авитаминоза. Он очень вкусный не только как самостоятельный продукт, но и как ингредиент для разнообразных блюд. Особенно салатов. Экспериментируя с ингредиентами можно получить много полезных кулинарных шедевров, которые удивят вкусом.

Редакция FoodOboz делится подборкой из трех салатов от фудблогеров.

Салат с гранатом и авокадо от cookingwithlove_18. Опубликовано на странице Instagram.

Салат с ганатом и авокадо

Ингредиенты на 2 порции:

  • шпинат – 200 г

  • помидоры – 2 шт

  • авокадо – 1 шт

  • лук фиолетовый – 1 шт

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  • зерна граната – 30-40 шт

  • соль и перец – по вкусу

  • оливковое масло

  • бальзамический уксус

Процесс приготовления салата

Способ приготовления:

1. На блюдо выложить листья шпината, дольки помидора, нарезанный полукольцами лук и кубики авокадо.

2. Посолить, поперчить.

3. Сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

4. Сверху украсить зернами граната.

Салат с гранатом и курицей от madina_nsk05. Опубликовано на странице Instagram.

Салат с гранатом и курицей

Ингредиенты:

  • куриная грудка

  • картофель

  • морковь

  • огурец свежий

  • сыр

  • гранат

  • соль

  • майонез по вкусу

Куриная грудка для блюда

Способ приготовления:

1. Отварить филе, картофель, морковь.

2. Все измельчение на крупной терке.

3. Выложить слоями такой последовательности: картофель, мясо, морковь, огурцы.

4. Между слоями добавить майонез и специи.

5. Последним слоем выложить еще сыр и зерна граната без майонеза.

Витаминный салат с гранатом и апельсином от pp_mamacook. Опубликовано на странице Instagram.

Витаминный салат с гранатом и апельсином

Ингредиенты:

  • шпинат

  • апельсин – 1 шт

  • гранат – 0,5 шт

  • авокадо 1шт

  • киноа – 100 г

  • фета

Ингредиенты для заправки:

  • лимонный сок – 1 шт

  • оливковое масло – 2 ст.л

  • чеснок – 2 зубцы

  • соль, перец – по вкусу

Киноа для салата

Способ приготовления:

1. Кино хорошо промыть, замочить на 30 минут и еще раз промыть.

2. Варить 20 минут.

3. На тарелку выложить шпинат и очищенный апельсин, кусочки авокадо, зерна граната, фету и готовое киноа.

4. Полить заправкой.

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