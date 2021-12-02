Топ-3 легких салатов с гранатом: с чем лучше всего сочетать
Гранат – замечательный фрукт, который очень полезно употреблять именно в период авитаминоза. Он очень вкусный не только как самостоятельный продукт, но и как ингредиент для разнообразных блюд. Особенно салатов. Экспериментируя с ингредиентами можно получить много полезных кулинарных шедевров, которые удивят вкусом.
Редакция FoodOboz делится подборкой из трех салатов от фудблогеров.
Салат с гранатом и авокадо от cookingwithlove_18. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты на 2 порции:
шпинат – 200 г
помидоры – 2 шт
авокадо – 1 шт
лук фиолетовый – 1 шт
зерна граната – 30-40 шт
соль и перец – по вкусу
оливковое масло
бальзамический уксус
Способ приготовления:
1. На блюдо выложить листья шпината, дольки помидора, нарезанный полукольцами лук и кубики авокадо.
2. Посолить, поперчить.
3. Сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
4. Сверху украсить зернами граната.
Салат с гранатом и курицей от madina_nsk05. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
куриная грудка
картофель
морковь
огурец свежий
сыр
гранат
соль
майонез по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварить филе, картофель, морковь.
2. Все измельчение на крупной терке.
3. Выложить слоями такой последовательности: картофель, мясо, морковь, огурцы.
4. Между слоями добавить майонез и специи.
5. Последним слоем выложить еще сыр и зерна граната без майонеза.
Витаминный салат с гранатом и апельсином от pp_mamacook. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
шпинат
апельсин – 1 шт
гранат – 0,5 шт
авокадо 1шт
киноа – 100 г
фета
Ингредиенты для заправки:
лимонный сок – 1 шт
оливковое масло – 2 ст.л
чеснок – 2 зубцы
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кино хорошо промыть, замочить на 30 минут и еще раз промыть.
2. Варить 20 минут.
3. На тарелку выложить шпинат и очищенный апельсин, кусочки авокадо, зерна граната, фету и готовое киноа.
4. Полить заправкой.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: