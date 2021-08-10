ТОП-3 летних гриль-рецепта из дикой рыбы Аляски

Летом рыба на гриле становится фаворитом для любителей пикников и всех, кто заботится о здоровом питании. Мы собрали несколько простых и изысканных рецептов рыбных блюд от известных шефов и любителей морепродуктов Образовательной платформы Easyfish.club. В нашем ТОПе – рецепты из дикой рыбы Аляски, которую можно купить практически в любом супермаркете Украины. Попробуйте один из них

Ингредиенты:

• 250–450 г нерки

• 2 ч. л. копченой паприки

• 2 ч. л. коричневого сахара

• 1/2 ч. л. молотого тмина

• 1/2 ч. л. черного перца

• 1/2 ч. л. морской соли

• 1/2 ч. л. какао-порошка

• 1/4 ч. л. красных хлопьев чили

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• фольга

• кулинарный спрей

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Достаньте нерку из холодильника за 15 минут до готовки. Нагрейте гриль до 190°С. Смешайте все сухие приправы в миске.

Отрежьте 2 куска алюминиевой фольги. Положите куски фольги на противень и обильно нанесите на фольгу кулинарный спрей. В центр фольги поместите лосося кожей вниз. Сложите фольгу, сделав неглубокую "кастрюлю" вокруг лосося, оставляя 2,5 см вокруг рыбы. Вотрите смесь приправ в боковую часть лосося, по вкусу. Дайте рыбе постоять 5 минут.

Аккуратно выложите "кастрюлю" из фольги в центр предварительно разогретого гриля. Не накрывайте лосось фольгой. Закройте крышку гриля и готовьте 10–13 минут, пока рыба не потеряет прозрачность. Снимите с гриля и дайте постоять несколько минут перед подачей.

Пока сезон спаржи не отошел, рекомендуем вкусное и полезное блюдо – запеченный минтай с салатом из спаржи.

Ингредиенты:

• 4 филе минтая по 200 г, без кожи и костей

• 100 г красного болгарского перца

• 4 больших листа китайской капусты

• семена аниса

• 400 г помидоров черри

• 40 мл оливкового масла

• 750 г зеленой спаржи

• 40 г кедровых орехов

• 1 пучок кервеля или петрушки

• 3 ст. л. бальзамического уксуса

• 20 г каперсов, мелких

• 2 лайма

• 400 г ароматной дыни

• ½ пучка тонкого зеленого лука

• 1 зеленый перец чили

• сахар

• соль

• черный перец

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1.Нагрейте духовку до 100°С и подготовьте противень с бумагой для выпечки. Помойте помидоры, разрежьте на половинки. Посыпьте помидоры перцем, сахаром, солью и сбрызните 20 мл оливкового масла. Сушите их в духовке в течение 70 минут.

2. Промойте спаржу, очистите ее нижнюю часть и срежьте концы. Варите спаржу в кипящей соленой воде в течение 3 – 4 минут, затем достаньте и просушите.

3.Для заправки обжарьте кедровые орехи без масла на сковороде. Крупно нарежьте листья петрушки. Смешайте уксус с зеленью, солью, сахаром и оставшимся оливковым маслом, затем залейте получившейся заправкой спаржу, помидоры и каперсы, маринуйте в течение 30 минут.

4.Вымойте лайм и просушите, натрите цедру и выжмите сок. Очистите дыню от кожуры и достаньте все косточки, нарежьте мелкими кубиками и сбрызните частью сока лайма. Зеленый лук мелко нарежьте. Разрежьте пополам перец чили, вытащите мелкие семена и мелко порубите. Смешайте все ингредиенты для соуса и приправьте по вкусу соком лайма, сахаром и солью.

5.Почистите болгарский перец и нарежьте его на очень мелкие кубики. Бланшируйте листья капусты в кипящей соленой воде, затем поместите их в ледяную воду и потом тщательно просушите.

6.Промойте рыбу, просушите и приправьте по вкусу нарезанным болгарским перцем, анисом и солью. Заверните рыбу в листья капусты и закрепите листы с помощью зубочисток. Запекайте рыбу в капустных листах на гриле на среднем огне 2 – 3 минуты с каждой стороны (или же смажте листы капусты небольшим количеством оливкового масла и обжарьте на сковороде для гриля).

Подавайте рыбу вместе с маринованной спаржей, кедровыми орехами и соусом.

Ингредиенты:

• 1 разделанная тушка кеты Аляски, размороженная

• 2 ч. л. морской соли

• 1 ч. л. Черного перца

• 1 лайм, нарезанный дольками

• 2 маленьких стебля лемонграсса (около 60 г)

• 6-8 (около 60 г) длинных тонко нарезанных ломтиков очищенного свежего имбиря

• по 4-5 веточек свежей мяты и кинзы

• 2 тайских перца чили, разрезанных пополам

• 1 большой банановый лист (достаточно большой, чтобы завернуть рыбу, по желанию)

• 3 ст. л. оливкового масла

• 450 г сахарного гороха

• 1 красный болгарский перец, нарезанный ломтиками

• по 1 ч. л. кунжутного масла, соевого соуса и семян кунжута

• 1 ст. л. кисло-сладкого соуса

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Достаньте кету из холодильника за 15 минут до приготовления. Нагрейте гриль до 200°С. Возьмите 2 куска алюминиевой фольги, чтобы завернуть лосося. Уложите листы фольги (блестящей стороной вниз) на противень, щедро нанесите на верхний лист кулинарный спрей.

Помойте лосося под холодной водой, тщательно промывая брюшную полость, просушите бумажным полотенцем. Сделайте 3–4 надреза крест-накрест на коже лосося. Надрезы должны быть глубокими, почти до кости. Смажьте тушку маслом, посыпьте солью, перцем внутри и снаружи. Нафаршируйте лосося слоями ломтиков лайма, лемонграсса, имбиря, мяты, кинзы и чили. Заверните кету в банановый лист, затем поместите в центр алюминиевой фольги. Закройте фольгу, образуя герметичный пакет.

Аккуратно положите пакет в центр предварительно разогретого гриля. Закройте крышку гриля и готовьте 25–35 минут, или пока лосось не потеряет прозрачность. Снимите с гриля и дайте рыбе постоять несколько минут перед подачей.

Пока лосось готовится, разогрейте масло на сковороде. Выложите горошек и ломтики болгарского перца, тушите 3–5 минут, пока перец не станет мягким. Смешайте кунжутное масло, соевый соус, семена кунжута и кисло-сладкий соус. Подавайте овощи с лососем.

Приятного аппетита!

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