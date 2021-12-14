Топ-3 перекусов для ребенка, которые готовятся максимум 5 минут. Эксклюзив

Полезные и питательные перекусы – это то, что необходимо ребенку, которому уже исполнился год. Их количество, согласно международным стандартам, должно составлять от 1 до 3.

О том, какие продукты можно выбирать и комбинировать между собой для перекуса в зависимости от возрастной категории ребенка, специально для FoodOboz, рассказывает основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах.

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Йогурт или кисломолочный сыр (творог) с фруктами

Выберите хороший йогурт или кисломолочный творог для ребенка, без добавленного сахара, натуральный.

Добавьте к нему фрукты по вашему желанию или желанию ребенка.

Для большей пользы и калорийности добавьте к йогурту ореховую пасту, кокосовую пасту или стружку, семена чиа или просто тертые орехи.

Сырный омлет в микроволновке

Самый быстрый омлет на свете, готовящийся почти мгновенно.

Ингредиенты:

куриное яйцо – 1 шт

сливки – 20 г

твердый натертый творог – 50 г

немного рубленого укропа или шпината

щепотка кунжута.

Способ приготовления:

Добавить все ингредиенты в стаканчик, хорошо перемешать вилкой. Заполнить 1 или 2 силиконовые формы для кексов, не до краев. Поставить в микроволновку. Но здесь есть важный момент, микроволновые печи у всех по мощности очень разные. У кого то занимает 30 секунд, а у кого-то 2 минуты.

Обратите внимание на готовность яйца: для детей младше 5 лет – это 100 процентов.

Омлет получается очень нежный, воздушный, к нему хорошо подходит греческий или густой белый йогурт.

Питательные тосты для ребенка

Вариаций на эту тему может быть очень много. Главное здесь основа – для ребенка лучше выбрать все же цельнозерновой хлеб. Если же он будет с изюмом, орешками, семенами льна или кунжута – это идеально. В таком случае, вам достаточно намазать тост сливочным маслом и добавить твердого сыра. Ребенок получит больше чем 2 группы продуктов на перекус.

Можно смазать тост также сливочным сыром и потереть сверху орешки. Подойдет также натуральная ореховая паста. Также тост можно подать с авокадо и кунжутом, еще лучше сделать гуакамоле (размять авокадо, порезать помидор, добавить оливковое масло и пару капель лимона).

Ваша фантазия может помочь вам в том, чтобы ребенок, даже на перекус, получал полезную пищу.

Хотелось бы напомнить, что согласно всем международным рекомендациям, перекус у детей, также как и у взрослых, должен состоять минимум из двух групп продуктов.

Вот вам для примера, шпаргалка, которая поможет понять, как сделать еду для ребенка действительно максимально полезной.

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