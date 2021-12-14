Топ-3 перекусов для ребенка, которые готовятся максимум 5 минут. Эксклюзив

Виктория Стельмах
Виктория Стельмах
FoodOboz
1,5 т.
Топ-3 перекусов для ребенка, которые готовятся максимум 5 минут. Эксклюзив

Полезные и питательные перекусы – это то, что необходимо ребенку, которому уже исполнился год. Их количество, согласно международным стандартам, должно составлять от 1 до 3.

О том, какие продукты можно выбирать и комбинировать между собой для перекуса в зависимости от возрастной категории ребенка, специально для FoodOboz, рассказывает основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах.

Варианты полезных перекусов для детей
Видео дня
Топ-3 быстрых, вкусных, полезных и питательных перекуса для ребенка

Йогурт или кисломолочный сыр (творог) с фруктами

Выберите хороший йогурт или кисломолочный творог для ребенка, без добавленного сахара, натуральный.

Добавьте к нему фрукты по вашему желанию или желанию ребенка.

Для большей пользы и калорийности добавьте к йогурту ореховую пасту, кокосовую пасту или стружку, семена чиа или просто тертые орехи.

Сырный омлет в микроволновке

Сырный омлет в микроволновке

Самый быстрый омлет на свете, готовящийся почти мгновенно.

Ингредиенты:

  • куриное яйцо – 1 шт

  • сливки – 20 г

  • твердый натертый творог – 50 г

  • немного рубленого укропа или шпината

  • щепотка кунжута.

Способ приготовления:

Добавить все ингредиенты в стаканчик, хорошо перемешать вилкой. Заполнить 1 или 2 силиконовые формы для кексов, не до краев. Поставить в микроволновку. Но здесь есть важный момент, микроволновые печи у всех по мощности очень разные. У кого то занимает 30 секунд, а у кого-то 2 минуты.

Обратите внимание на готовность яйца: для детей младше 5 лет – это 100 процентов.

Омлет получается очень нежный, воздушный, к нему хорошо подходит греческий или густой белый йогурт.

Питательные тосты для ребенка

Вариаций на эту тему может быть очень много. Главное здесь основа – для ребенка лучше выбрать все же цельнозерновой хлеб. Если же он будет с изюмом, орешками, семенами льна или кунжута – это идеально. В таком случае, вам достаточно намазать тост сливочным маслом и добавить твердого сыра. Ребенок получит больше чем 2 группы продуктов на перекус.

Можно смазать тост также сливочным сыром и потереть сверху орешки. Подойдет также натуральная ореховая паста. Также тост можно подать с авокадо и кунжутом, еще лучше сделать гуакамоле (размять авокадо, порезать помидор, добавить оливковое масло и пару капель лимона).

Ваша фантазия может помочь вам в том, чтобы ребенок, даже на перекус, получал полезную пищу.

Хотелось бы напомнить, что согласно всем международным рекомендациям, перекус у детей, также как и у взрослых, должен состоять минимум из двух групп продуктов.

Вот вам для примера, шпаргалка, которая поможет понять, как сделать еду для ребенка действительно максимально полезной.

Распределение продуктов для детского питания

Ранее OBOZREVATEL сообщал как правильно заморозить и разморозить шампиньоны, сколько их можно хранить: отвечает эксперт. Эксклюзив

Сейчас мы готовим

Все рецепты