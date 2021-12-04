Топ-3 салата для легкого ужина: интересное сочетание привычных ингредиентов
На ужин всегда хочется съесть что-нибудь вкусное, но при этом легкое, простое и низкокалорийное. Прекрасным вариантом будет приготовить салат. Можно экспериментировать со вкусами и добавлять любимые ингредиенты. Такое блюдо не надоедает, ведь его можно готовить каждый раз по-разному.
Редакция FoodOboz подготовила подборку салатов из интересных ингредиентов для вкусного и легкого ужина. Идеи от фудблеггеров.
Простой салат из тунца от MARINA RICCI FOOD. Опубликовано на канале в Telegram. лист салата
черри
огурец
сыр фета
тунеть
оливки
кукуруза
Способ приготовления:
1. Овощи порезать.
2. Для заправки добавить оливковое масло.
3. Все перемешать.
Салат с фасолью и курицей от alia_new_life. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
куриное мясо – 200 г
яйца – 1 шт
кукуруза – 60 г
фасоль стручковая замороженная – 200 г
майонез домашний – 2 ст.л
авокадо
соль перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное мясо отварить, остудить, порезать кубиками.
2. Стручковую фасоль отварить в подсоленной воде, остудить.
3. Протушить вместе с кукурузой на сухой сковороде с добавлением воды под крышкой 3-5 минут.
4. Яйцо отварить, остудить, очистить, порезать кубиками.
5. Авокадо смешать с горчицей 1/2 ч.л., солью и перцем, сок 1/2 лимона и 3 ст.л. оливкового масла в блендере.
6. Соединить нарезанное куриное мясо, фасоль, яйцо и кукурузу, перемешать.
7. Заправить домашним майонезом на яйцах, горчице, масле и специях.
Легкий салат с мандаринами от viktoriia__sharaburiak. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
крабовые палочки – 6 шт
мандарины – 2 шт
сыр твердый – 50 г
огурец – 1шт
Ингредиенты для соуса :
яйца – 1 шт
соль – 1 ч.л
оливковое масло – 1 ст.л
майонез – 2 ст.л
горчица в зернах – 1 ч.л
сок лимона – 1ст.л
Способ приготовления:
1. Нарезать все большим кубиком, разделить мандарин на дольки.
2. Приготовить соус: взбить блендером все ингредиенты.
3. Полить салат, перемешать.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: