Топ-3 салата для легкого ужина: интересное сочетание привычных ингредиентов

На ужин всегда хочется съесть что-нибудь вкусное, но при этом легкое, простое и низкокалорийное. Прекрасным вариантом будет приготовить салат. Можно экспериментировать со вкусами и добавлять любимые ингредиенты. Такое блюдо не надоедает, ведь его можно готовить каждый раз по-разному.

Редакция FoodOboz подготовила подборку салатов из интересных ингредиентов для вкусного и легкого ужина. Идеи от фудблеггеров.

Простой салат из тунца от MARINA RICCI FOOD. Опубликовано на канале в Telegram. лист салата

черри

огурец

сыр фета

Видео дня

тунеть

оливки

кукуруза

Способ приготовления:

1. Овощи порезать.

2. Для заправки добавить оливковое масло.

3. Все перемешать.

Салат с фасолью и курицей от alia_new_life. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

куриное мясо – 200 г

яйца – 1 шт

кукуруза – 60 г

фасоль стручковая замороженная – 200 г

майонез домашний – 2 ст.л

авокадо

соль перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное мясо отварить, остудить, порезать кубиками.

2. Стручковую фасоль отварить в подсоленной воде, остудить.

3. Протушить вместе с кукурузой на сухой сковороде с добавлением воды под крышкой 3-5 минут.

4. Яйцо отварить, остудить, очистить, порезать кубиками.

5. Авокадо смешать с горчицей 1/2 ч.л., солью и перцем, сок 1/2 лимона и 3 ст.л. оливкового масла в блендере.

6. Соединить нарезанное куриное мясо, фасоль, яйцо и кукурузу, перемешать.

7. Заправить домашним майонезом на яйцах, горчице, масле и специях.

Легкий салат с мандаринами от viktoriia__sharaburiak. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 6 шт

мандарины – 2 шт

сыр твердый – 50 г

огурец – 1шт

Ингредиенты для соуса :

яйца – 1 шт

соль – 1 ч.л

оливковое масло – 1 ст.л

майонез – 2 ст.л

горчица в зернах – 1 ч.л

сок лимона – 1ст.л

Способ приготовления:

1. Нарезать все большим кубиком, разделить мандарин на дольки.

2. Приготовить соус: взбить блендером все ингредиенты.

3. Полить салат, перемешать.

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