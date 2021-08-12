ТОП-3 самых вкусных блюда с маком, которые стоит приготовить

Кондитерский мак очень часто используется для ароматной и вкусной выпечки, он придает ей необыкновенный вкус. Но также он станет прекрасным дополнением к салатам, блинам, тортам и воздушным пудингам.

Сегодня редакция FoodOboz делится 3 рецептами вкуснейших блюд с маком, которые очень просто готовятся и станут точно вашими любимыми.

Налистники с маком

Ингредиенты:

молоко – 0,25 л

мука – 100 г

яйца – 2 шт.

соль – щепотка

варенье, сгущенное молоко или сметана – для подачи

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Для начинки:

мак – 75 г

сахар – 30 г

сливочное масло – 15 г

ванилин – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

Тесто для блинов: смешайте молоко с яйцом, добавьте сахар, соль и растительное масло, хорошо взбейте. Муку просейте и добавьте в яичную смесь, перемешайте до состояния жидкой сметаны. Разогрейте сковороду, пожарьте блины. Начинка: мак нужно перемолоть вместе с сахаром, можно в кофемолке. Растопите сливочное масло, добавьте маковую смесь и перемешайте. Блины намажьте готовой начинкой тонким слоем, сверните.

Подавать можно со сметаной и сгущенным молоком.

2. Бездрожжевой маковый рулет

Ингредиенты:

мука – 250 г

молоко – 150 мл

сахар – 75 г

яйцо куриное – 2 шт.

натуральный йогурт – 50 г

сливочное масло – 35 г

сода пищевая – 2 г

мак – 150 г

кукурузный крахмал – 10 г

ванильный экстракт – 3 мл

соль – щепотка

Способ приготовления:

Взбейте яйца с сахаром, добавьте йогурт, щепотку соли, растопленное масло, перемешайте. Просейте муку, всыпьте соду и добавьте в яичную смесь, все перемешайте и замесите тесто. Переложите на стол, хорошо замесите его и переложите в холодильник. Начинка: предварительно замочите мак, хорошо помойте после пропустите через мясорубку, блендер. Смешайте маковую смесь с молоком, сахаром и крахмалом. Варите эту смесь на медленном огне, пока оно не загустеет – это около 40-45 минут. Добавьте в конце ванильный экстракт, перемешайте и остудите. Готовое место раскатайте, намажьте пастой, сверните в аккуратный рулет и выложите на противень. Отправьте запекаться на 35 минут при 180 С.

3. Салат из огурцов с маком

Ингредиенты:

огурцы – 2 шт.

помидор – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

кинза – 30 г

лук – 1 шт.

мак – 1 ст. л.

растительное масло – 1-2 ст. л.

винный уксус – 1 ст. л.

сахар – 1 ч. л.

петрушка – 30 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте все овощи, нарежьте на свое усмотрение. Кинзу и петрушку помойте и мелко измельчите. Порежьте лук мелким кубиком. Заправка: смешайте растительное масло с винным уксусом, добавьте соль, сахар и мак, тщательно перемешайте. В большой миске смещайте все овощи, полейте заправкой, перемешайте и можно подавать.

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