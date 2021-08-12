ТОП-3 самых вкусных блюда с маком, которые стоит приготовить

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Что приготовить с маком

Кондитерский мак очень часто используется для ароматной и вкусной выпечки, он придает ей необыкновенный вкус. Но также он станет прекрасным дополнением к салатам, блинам, тортам и воздушным пудингам.

Сегодня редакция FoodOboz делится 3 рецептами вкуснейших блюд с маком, которые очень просто готовятся и станут точно вашими любимыми.

Налистники с маком

блины

Ингредиенты:

  • молоко – 0,25 л

  • мука – 100 г

  • яйца – 2 шт.

  • соль – щепотка

  • варенье, сгущенное молоко или сметана – для подачи

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Для начинки:

  • мак – 75 г

  • сахар – 30 г

  • сливочное масло – 15 г

  • ванилин – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Тесто для блинов: смешайте молоко с яйцом, добавьте сахар, соль и растительное масло, хорошо взбейте.

  2. Муку просейте и добавьте в яичную смесь, перемешайте до состояния жидкой сметаны.

  3. Разогрейте сковороду, пожарьте блины.

  4. Начинка: мак нужно перемолоть вместе с сахаром, можно в кофемолке.

  5. Растопите сливочное масло, добавьте маковую смесь и перемешайте.

  6. Блины намажьте готовой начинкой тонким слоем, сверните.

Подавать можно со сметаной и сгущенным молоком.

2. Бездрожжевой маковый рулет

Вкусный маковый рулет

Ингредиенты:

  • мука – 250 г

  • молоко – 150 мл

  • сахар – 75 г

  • яйцо куриное – 2 шт.

  • натуральный йогурт – 50 г

  • сливочное масло – 35 г

  • сода пищевая – 2 г

  • мак – 150 г

  • кукурузный крахмал – 10 г

  • ванильный экстракт – 3 мл

  • соль – щепотка

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте йогурт, щепотку соли, растопленное масло, перемешайте.

  2. Просейте муку, всыпьте соду и добавьте в яичную смесь, все перемешайте и замесите тесто.

  3. Переложите на стол, хорошо замесите его и переложите в холодильник.

  4. Начинка: предварительно замочите мак, хорошо помойте после пропустите через мясорубку, блендер.

  5. Смешайте маковую смесь с молоком, сахаром и крахмалом.

  6. Варите эту смесь на медленном огне, пока оно не загустеет – это около 40-45 минут.

  7. Добавьте в конце ванильный экстракт, перемешайте и остудите.

  8. Готовое место раскатайте, намажьте пастой, сверните в аккуратный рулет и выложите на противень.

  9. Отправьте запекаться на 35 минут при 180 С.

3. Салат из огурцов с маком

Овощной салат с маком

Ингредиенты:

  • огурцы – 2 шт.

  • помидор – 1 шт.

  • болгарский перец – 1 шт.

  • кинза – 30 г

  • лук – 1 шт.

  • мак – 1 ст. л.

  • растительное масло – 1-2 ст. л.

  • винный уксус – 1 ст. л.

  • сахар – 1 ч. л.

  • петрушка – 30 г

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте все овощи, нарежьте на свое усмотрение.

  2. Кинзу и петрушку помойте и мелко измельчите.

  3. Порежьте лук мелким кубиком.

  4. Заправка: смешайте растительное масло с винным уксусом, добавьте соль, сахар и мак, тщательно перемешайте.

  5. В большой миске смещайте все овощи, полейте заправкой, перемешайте и можно подавать.

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