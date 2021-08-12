ТОП-3 самых вкусных блюда с маком, которые стоит приготовить
Кондитерский мак очень часто используется для ароматной и вкусной выпечки, он придает ей необыкновенный вкус. Но также он станет прекрасным дополнением к салатам, блинам, тортам и воздушным пудингам.
Сегодня редакция FoodOboz делится 3 рецептами вкуснейших блюд с маком, которые очень просто готовятся и станут точно вашими любимыми.
Налистники с маком
Ингредиенты:
молоко – 0,25 л
мука – 100 г
яйца – 2 шт.
соль – щепотка
варенье, сгущенное молоко или сметана – для подачи
Для начинки:
мак – 75 г
сахар – 30 г
сливочное масло – 15 г
ванилин – 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
Тесто для блинов: смешайте молоко с яйцом, добавьте сахар, соль и растительное масло, хорошо взбейте.
Муку просейте и добавьте в яичную смесь, перемешайте до состояния жидкой сметаны.
Разогрейте сковороду, пожарьте блины.
Начинка: мак нужно перемолоть вместе с сахаром, можно в кофемолке.
Растопите сливочное масло, добавьте маковую смесь и перемешайте.
Блины намажьте готовой начинкой тонким слоем, сверните.
Подавать можно со сметаной и сгущенным молоком.
2. Бездрожжевой маковый рулет
Ингредиенты:
мука – 250 г
молоко – 150 мл
сахар – 75 г
яйцо куриное – 2 шт.
натуральный йогурт – 50 г
сливочное масло – 35 г
сода пищевая – 2 г
мак – 150 г
кукурузный крахмал – 10 г
ванильный экстракт – 3 мл
соль – щепотка
Способ приготовления:
Взбейте яйца с сахаром, добавьте йогурт, щепотку соли, растопленное масло, перемешайте.
Просейте муку, всыпьте соду и добавьте в яичную смесь, все перемешайте и замесите тесто.
Переложите на стол, хорошо замесите его и переложите в холодильник.
Начинка: предварительно замочите мак, хорошо помойте после пропустите через мясорубку, блендер.
Смешайте маковую смесь с молоком, сахаром и крахмалом.
Варите эту смесь на медленном огне, пока оно не загустеет – это около 40-45 минут.
Добавьте в конце ванильный экстракт, перемешайте и остудите.
Готовое место раскатайте, намажьте пастой, сверните в аккуратный рулет и выложите на противень.
Отправьте запекаться на 35 минут при 180 С.
3. Салат из огурцов с маком
Ингредиенты:
огурцы – 2 шт.
помидор – 1 шт.
болгарский перец – 1 шт.
кинза – 30 г
лук – 1 шт.
мак – 1 ст. л.
растительное масло – 1-2 ст. л.
винный уксус – 1 ст. л.
сахар – 1 ч. л.
петрушка – 30 г
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте все овощи, нарежьте на свое усмотрение.
Кинзу и петрушку помойте и мелко измельчите.
Порежьте лук мелким кубиком.
Заправка: смешайте растительное масло с винным уксусом, добавьте соль, сахар и мак, тщательно перемешайте.
В большой миске смещайте все овощи, полейте заправкой, перемешайте и можно подавать.
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