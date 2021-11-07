Топ-3 странных кухонных лайфхака за последние 100 лет

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Топ-3 странных кухонных лайфхака за последние 100 лет

Те, кто в детстве часто помогал бабушке на кухне, знают, что она в курсе многих необычных лайфхаков. Поэтому у нее действительно есть, чему научиться. Но не все советы и уловки из прошлого поколения надежны.

Редакция FoodOboz расскажет о 3 удивительных лайфхаках, которые в прошлом веке использовали хозяйки на кухне. Опубликовано на сайте МSN.

Сода для экономии молока

Это сегодня выбрасывают хотя бы немного испорченное молоко. А еще когда-то в молочный напиток насыпали немного соды для того, чтобы придать сладкий привкус и продлить срок годности.

Для того чтобы сохранить молоко свежим, добавляли в напиток соду
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Испечь черствый хлеб – запросто

Из истории все знают, что во времена "Великой депрессии" не было ни денег, ни еды. Так что даже речь не шла о том, чтобы выбросить даже черствый хлеб. Его снова и снова возвращали к жизни: сначала нарезали небольшими кусками, поливали горячей водой, после чего запекали в духовке.

Черствый хлеб запекали снова

Корица и апельсины от зловонных продуктов

Кстати, этот лайфхак долго передавался из поколения в поколение. Для хозяек, не желавших терпеть неприятный запах некоторых продуктов, делали следующую махинацию. На медленном огне они варили корицу и апельсиновый сок.

От неприятных запахов из продуктов использовали жидкость из корицы и апельсинового сока

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