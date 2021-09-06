ТОП-3 вкусных домашних наливок, которые элементарно готовятся
Осень – прекрасное время для сбора урожая некоторых полезных овощей, например, тыквы, свеклы, моркови, а также фруктов – винограда, яблок, груш. Стоит отметить, что они могут стать прекрасной основой для многих блюд и напитков, из них даже можно попытаться самостоятельно сделать домашнее вино и наливку.
Редакция FodOboz делится 3 рецептами вкусной, домашней наливки из разных фруктов, которая точно получится очен ароматной и удачной.
1. Виноградная наливка
Ингредиенты:
Виноград – 2 кг
Сахар – 700 г
Вода – 1 л
Способ приготовления:
Помойте хорошо виноград, очистите от веточек и листьев.
Помойте заранее тару, туда переложите виноград, засыпьте сахаром, накройте резиновой перчаткой и отправьте в темное место на месяц.
По истечению времени снимите перчатку, процедите наливку через марлю и разлейте в стеклены бутылки.
Поставьте в холодильник, но можно хранить просто в темном, прохладном месте.
2. Яблочная наливка
Ингредиенты:
яблоки – 2,5-3 кг
сахар – 2 кг
вода – 3 л
водка – 1,5 л
Способ приготовления:
Хорошо помойте яблоки, очистите от кожуры и удалите сердцевину, порежьте средними дольками.
Предварительно подготовьте бутыль или большую банку – хорошо помойте с содой и обдайте кипятком.
Наполняем яблоками бутыль или банку, добавляем воду и водку. Обязательно закрываем банку марлей и ставим в теплое место на 2 недели, желательно, куда попадает солнце.
По истечению времени процедите жидкость через марлю и добавляем к ней сахар, перемешайте и так оставьте на двое суток.
После – переставьте ее в холодильник на 10 дней.
Затем снова процедите ее и перелейте в стеклянные бутылки, оставьте их в холодильнике на 1 месяц.
3. Сливовая настойка
Ингредиенты:
сливы – 1 кг
водка – 0,5 л
сахар – 300 г
Способ приготовления:
Сливы помойте, отделите от косточки, нарежьте маленьким кубиком.
Переложите их в банку, залейте водкой, чтобы она сливы полностью покрыла, обязательно закройте банку крышкой и перенесите в темное место на 1 месяц.
Спустя месяц процедите наливку и поставьте ее в холодильник.
Сливы, которые остались – не выбрасывайте, переложите в банку, засыпьте сахаром, снова накройте банку крышкой и поставьте в темное прохладное место на неделю, чтобы получился сироп.
После – получивший сироп добавьте в настойку, разлейте в стеклянные бутылки и поставьте в холодильник на 2 недели.
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