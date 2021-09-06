ТОП-3 вкусных домашних наливок, которые элементарно готовятся

Осень – прекрасное время для сбора урожая некоторых полезных овощей, например, тыквы, свеклы, моркови, а также фруктов – винограда, яблок, груш. Стоит отметить, что они могут стать прекрасной основой для многих блюд и напитков, из них даже можно попытаться самостоятельно сделать домашнее вино и наливку.

Редакция FodOboz делится 3 рецептами вкусной, домашней наливки из разных фруктов, которая точно получится очен ароматной и удачной.

1. Виноградная наливка

Ингредиенты:

Виноград – 2 кг

Сахар – 700 г

Вода – 1 л

Способ приготовления:

Видео дня

Помойте хорошо виноград, очистите от веточек и листьев. Помойте заранее тару, туда переложите виноград, засыпьте сахаром, накройте резиновой перчаткой и отправьте в темное место на месяц. ​​​​​​​По истечению времени снимите перчатку, процедите наливку через марлю и разлейте в стеклены бутылки. ​​​​​​​Поставьте в холодильник, но можно хранить просто в темном, прохладном месте.

2. Яблочная наливка

Ингредиенты:

​​​​​​​яблоки – 2,5-3 кг

сахар – 2 кг

вода – 3 л

водка – 1,5 л

​​​​​​​Способ приготовления:

Хорошо помойте яблоки, очистите от кожуры и удалите сердцевину, порежьте средними дольками. Предварительно подготовьте бутыль или большую банку – хорошо помойте с содой и обдайте кипятком. Наполняем яблоками бутыль или банку, добавляем воду и водку. Обязательно закрываем банку марлей и ставим в теплое место на 2 недели, желательно, куда попадает солнце. По истечению времени процедите жидкость через марлю и добавляем к ней сахар, перемешайте и так оставьте на двое суток. После – переставьте ее в холодильник на 10 дней. Затем снова процедите ее и перелейте в стеклянные бутылки, оставьте их в холодильнике на 1 месяц.

3. Сливовая настойка

Ингредиенты:

сливы – 1 кг

водка – 0,5 л

сахар – 300 г

​​​​​​​Способ приготовления:​​​​​​​

Сливы помойте, отделите от косточки, нарежьте маленьким кубиком. Переложите их в банку, залейте водкой, чтобы она сливы полностью покрыла, обязательно закройте банку крышкой и перенесите в темное место на 1 месяц. Спустя месяц процедите наливку и поставьте ее в холодильник. Сливы, которые остались – не выбрасывайте, переложите в банку, засыпьте сахаром, снова накройте банку крышкой и поставьте в темное прохладное место на неделю, чтобы получился сироп. После – получивший сироп добавьте в настойку, разлейте в стеклянные бутылки и поставьте в холодильник на 2 недели.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: