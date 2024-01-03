После новогоднего празднования стоит позаботиться о питании и разгрузить организм. Особое внимание следует обратить на ужин, потому что именно этот прием пищи обычно самый калорийный. Но блюда в конце дня должны быть легкими и питательными.

Подборкой легких блюд для ужина поделилось издание EatThis, NotThat. Здесь есть и бургер, и суп, и запеченное мясо.

Свиная вырезка на гриле с ананасовой сальсой

Свиная вырезка на гриле – это сочный и вкусный способ получить дополнительное количество белка за ужином, и в этом конкретном рецепте используется острая ананасовая сальса для яркого вкуса. Блюдо можно приготовить на гриле или в духовке.

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Низкокалорийный болоньезе

Болоньезе – это действительно изысканное блюдо из обычных макарон. Паста обладает очень насыщенным вкусом, получается сытной и не слишком калорийной.

Куриные пальчики, запеченные в духовке

Есть настроение для хрустящих куриных нежных блюд? Большинство ваших вариантов жарят во фритюре в большом количестве масла, но эти пальчики, запеченные в духовке, не только не нуждаются в масле, но и не содержат глютена. Вы можете приготовить их в духовке или, если вы хотите получить еще более хрустящую корочку, во фритюрнице.

Сытный азиатский суп с лапшой из говядины

Этот рецепт идеально подходит для тех, кто немного устал от обычного куриного супа с лапшой. Если вы все еще хотите получить преимущества для здоровья от супа-лапши, приготовленного на бульоне, мясе и овощах, этот рецепт может дать вам именно это, а также гораздо больше вкуса от чеснока, аниса, имбиря и соевого соуса.

Куриный бургер с вялеными помидорами айоли

Вы всегда можете поменять куриный фарш на фарш из индейки. Не стесняйтесь добавлять больше овощей в это блюдо с гарниром из салата, брокколи или моркови, приготовленных на пару.

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