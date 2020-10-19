Топ-5 изысканных коктейлей с коньяком "Наполеон"

Коньяк – крепкий алкогольный напиток, имеющий сотни миллионов почитателей во всех уголках мира. Самыми известными являются французские и армянские коньяки. Однако повальная популярность напитка стимулировала его производство и в других странах мира, в каждой из которых традиционный вкус коньяка дополняют уникальные национальные нотки. В Украине коньяк под ТМ "Наполеон" производит молодая стремительно развивающаяся компания Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр. Специалисты компании соединили давние традиции приготовления этого напитка с новейшими технологиями – и на выходе получили напиток, способный конкурировать по качеству с французским и армянским продуктом, но гораздо более доступный по цене. При этом, коньяк "Наполеон" прекрасно подходит не только для употребления в чистом виде, но и в качестве основы для изысканных коктейлей. Топ-5 лучших из них OBOZREVATEL при поддержке АБК Днепр предлагает попробовать приготовить своим читателям.

1. "Шампань-коктейль"

Авторство этого оригинального и изысканного коктейля приписывают бармену Гарри Джонсону. Ему удалось создать напиток, в котором ингредиенты не затмевают, а подчеркивают друг друга.

Итак, возьмите:

Коньяк "Наполеон" – 20 мл;

Шампанское брют – 100 мл;

Коричневый сахар – 1 кубик;

Горькая настойка (биттер Ангостура, Фруко Шульц или Лигаре) – 2-3 капли.

В бокал для шампанского опустите кусочек сахара, на него капните 2-3 капли горькой настойки. Долейте коньяк, после – охлажденное шампанское. Украсьте коктейль ломтиком апельсина или лимонной цедрой – и сразу подавайте.

Такой коктейль подарит вам оригинальные вкусовые впечатления и сам по себе. Однако по мнению ценителей, он хорош также с темным шоколадом или цитрусовыми.

2. "Белое наслаждение"

Отличительной особенностью молочных алкогольных коктейлей является то, что вкус алкоголя в них практически не отличим.

В приготовлении этого коктейля традиционно используется класический пломбир. Однако можно поэкспериментировать – и добавить вместо него ванильное или клубничное мороженое, это добавит напитку новых ярких ноток.

Чтобы приготовить этот коктейль, возьмите:

Мороженое – 250 г;

Коньяк "Наполеон" – 25 мл;

Молоко – 130 мл;

Зрелый банан – 1 средний.

Банан нарежьте кружочками или небольшими кубиками. Молоко с пломбиром взбейте в отдельной емкости. Добавьте в молочную смесь банан и коньяк "Наполеон" - и измельчите блендером. Получившийся коктейль перелейте в широкий бокал. Добавьте трубочку, украсьте напиток ломтиком банана, апельсина, киви или ягодкой клубники.

Поскольку этот коктейль очень напоминает десерт, для украшения также подойдут взбитые сливки, шоколадная крошка и измельченная цедра лимона.

3. "Мартини с коньяком"

Оптимальный вариант для девушек. Этот коктейль обладает сбалансированным вкусом и прекрасно повышает настроение.

Возьмите:

Коньяк "Наполеон" – 40 мл;

Фруктовый или ягодный сок – 40 мл;

Мартини – 50 мл;

Лед – 3-4 кубика;

Оливки для украшения.

Сок, мартини и коньяк смешайте и перелейте в бокал для мартини. Добавьте лед и украсьте оливкой.

Важно: этот коктейль имеет особенность – при приготовлении каждой последующей порции количество алкоголя уменьшается на 10 мл, сока же доливают на 20 мл больше с каждым бокалом.

Бывалые бармены также рекомендуют выбирать сок в зависимости от того, какой мартини вы используете при приготовлении коктейля. Для розового мартини лучшей "парой" будет вишневый или апельсиновый сок. Белое мартини идеально сочетается с ананасовым и персиковым соком. Универсальный вариант – сок манго. С ним коктейль получается очень изысканным.

4. Кола с коньяком

Простой в приготовлении напиток, прекрасно утоляющий жажду и бодрящий.

Возьмите:

• Коньяк "Наполеон"– 50 мл;

Крепкий черный кофе – 50 мл;

Кола – 50 мл;

Лимонный сок – 2 чайные ложки;

Ломтик лимона или лайма;

Лед.

Сварите и охладите кофе, смешайте его с коньяком и добавьте лимонный сок. Долейте колу и положите несколько кубиков льда. Украсьте лимоном – и наслаждайтесь бодрящим напитком.

5. "Альба"

Отличительной особенностью этого коктейля является терпкий вкус, фруктовый аромат и красивый вид.

Возьмите:

Коньяк "Наполеон" – 30 мл;

Апельсиновый сок – 30 мл;

Малина – 1 столовая ложка;

Апельсин – 1 ломтик.

В блендере взбейте малину, коньяк и апельсиновый сок. Получившуюся смесь перелейте в высокий бокал. Украсьте ломтиком апельсина. Наслаждайтесь!

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